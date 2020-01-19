Мэр Иркутского района Леонид Фролов прокомментировал послание президента России

Иркутский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутского района, секретарь Иркутского районного отделения партии «Единая Россия» Леонид Фролов прокомментировал послание, с которым президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию. Об этом сообщает пресс-служба партии. Мэр отметил, что особое внимание в Иркутском районе уделяется строительству и ремонту социальных объектов, развитию здравоохранения, поддержке молодых специалистов, что соответствует озвученным главой государства направлениям работы. – В своем обращении Владимир Владимирович [Путин] говорил о важности демографического вопроса. В последние годы именно Иркутский район является лидером в регионе по приросту населения. В связи с этим существует большой запрос на строительство новых детских садов и школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Для нас особенно значимо, что президент подчеркнул важность этого направления работы, что мы сможем претендовать на поддержку своих проектов, главная цель которых – улучшение качества жизни населения в деревнях и селах, обеспечение людей современной инфраструктурой, – сказал Леонид Фролов. В Иркутском районе в 2017 году были введены в эксплуатацию две новые школы – на 1275 мест в поселке Молодежный и на 154 места в поселке Горячий Ключ. Сейчас ведется строительство школ в микрорайоне Юго-Западный (Марковское МО), в селе Хомутово и в деревне Грановщина. За пять лет в районе возвели 13 детских садов. Тем не менее, чтобы обеспечить возрастающую потребность в местах в образовательных учреждениях, в ближайшие пять лет необходимо построить еще 17 школ. Для закрытия потребности в местах для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, нужно построить 24 детских сада, в том числе с ясельными группами. Леонид Фролов подчеркнул назревшую необходимость развития сети медицинских учреждений в районе. В декабре 2018 года в поселке Молодежный была открыта современная поликлиника, рассчитанная на прием до 24 тысяч жителей. Однако для покрытия существующей потребности в оказании качественной медицинской помощи населению нужно построить фельдшерско-акушерские пункты в каждом муниципальном образовании. – Я прилагаю все усилия, чтобы руководство области дало поручение Минздраву разработать меры по решению вопроса нехватки медицинских учреждений и кадров для них, и приступить к их скорейшей реализации. Важно, что президент в своем послании остановился на этом вопросе отдельно, это даст толчок для развития инфраструктуры, – добавил Леонид Фролов. Кроме того, мэр района отметил важность бесплатного целевого обучения специалистов. – В минувшем году администрация Иркутского района впервые за долгие годы заключила договоры на целевое обучение трех будущих педагогов. Я принял решение, что с 2020 года мы также найдем средства в бюджете района для поддержки студентов-медиков. Сегодня в деревнях есть большая потребность в молодых специалистах. Радует, что Владимир Владимирович обратил внимание на эту важную тему, надеюсь теперь мы сможем поддерживать больше молодых людей, которые готовы связать свое будущее с Иркутским районом, – заключил Леонид Фролов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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