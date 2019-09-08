|Политика
|09.09.2019
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Мэр Нукутского района Сергей Гомбоев также сохранил свой пост после 8 сентября
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Нукутский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Нукутского района Сергей Гомбоев после выборов 8 сентября сохранил свой пост.
По данным системы ГАС Выборы, действующий глава, выдвинутый от «Единой России», набрал 2161 голос или 36%. Его ближайший конкурент коммунист Александр Платохонов набрал 1574 голоса или 26,2%, на третьем месте безработный эсэр Алексей Сергеев, набравший 1103 голоса или 18,4%.
Замглавврача райбольницы Ирина Замбылова набрала 320 голосов, кандидат от ЛДПР Лариса Егиазарян – 304 голоса, сотрудник местной администрации Александр Жербаков – 274 голоса, коммунист Валерий Ильин – 62 голоса, фермер Николай Иванов – 58 голосов, кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Похабов – 21 голос.