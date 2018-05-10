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11.05.2018

Мэр Нукутского района возглавил комиссию по сельскому хозяйству при Регсовете Иркутской области

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Нукутского района Сергей Гомбоев избран председателем комиссии по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию при Региональном совете Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Участники заседания единогласно проголосовали за назначение заместителями председателя комиссии мэра Тулунского района Михаила Гильдебранта и мэра Слюдянского района Алексея Шульца.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ноябре заявил, что Региональный совет станет постоянно работающей структурой для обсуждения важнейших вопросов социально-экономического развития области, а для более эффективной работы и детальной проработки проблемных вопросов будут созданы отдельные комиссии.

Сформированы четыре комиссии при Регсовете – по экономическому развитию и финансам; по собственности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; по социальным вопросам; по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию. В состав каждого совещательного органа вошло около двадцати мэров муниципальных образований, которые сделали свой выбор в пользу определенной комиссии на заседании Регсовета.

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