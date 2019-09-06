|Политика
|08.09.2019
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Мэр Осинского района Виктор Мантыков проигрывает на выборах самовыдвиженцу
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Осинский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Осинского района Виктор Мантыков, выдвинутый КПРФ, проигрывает на выборах единственному в кампании самовыдвиженцу, главе села Оса Владиславу Максименко. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Владислав Максименко набирает 72,63%. Виктора Мантыкова поддержали 23,16%.
Справедливоросс Евгения Комиссарова и Валерий Попов от КПСС получили по 1,05%, за представителя ЛДПР Андрея Денисова не проголосовал никто.
Напомним, свой пост сохраняют также действующий мэр Катангского района Сергей Чонский, глава Саянска Олег Боровский, а также мэр Шелеховского района Максим Модин.
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