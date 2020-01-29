ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
30.01.2020

Мэр Тулуна Юрий Карих оштрафован за нарушение закона о закупках

Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокурора мэр Тулуна Юрий Карих привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Ведомством установлен факт утверждения документов об электронном аукционе на содержание и ремонт автодорог с нарушениями требований ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

– Установлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в проекте муниципального контракта не установлено требование о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего банковскую гарантию, – отметили в ведомстве.

В связи с этим межрайонной прокуратурой в отношении мэра города Тулун вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ - утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Рассмотревшее его управление ФАС по Иркутской области привлекло к ответственности главу города и назначило наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Мэр Тулуна Юрий Карих оштрафован за нарушение закона о закупках30.01.2020
Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокурора мэр Тулуна Юрий Карих привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске увеличили траты городского бюджета на помощников депутатов думы30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска теперь могут принимать на работу двух помощников. Для этого ввели ещё одну ставку. Кроме того, помощникам подняли зарплату до уровня муниципальных служащих, специалистов первой категории. Эти деньги будут выделяться из бюджета города. Решение принято 30 января на заседании думы Иркутска.
Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая. Тему обсудили на рабочей встрече с Алексеем Красноштановым, Николаем Николаевым, Сергеем Теном, Михаилом Щаповым и Александром Якубовским. Кроме того, говорили о механизмах достижения задач, поставленных президентом РФ.
Мэра Иркутска депутаты будут выбирать тайным голосованием30.01.2020
2020-01-30-03-00-49
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутска, касающиеся процедуры выборов мэра, приняли 30 января на заседании думы города без обсуждения. Как заявил председатель представительного органа власти Дмитрий Ружников, таким образом муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с областным законодательством.
Игорь Кобзев обсудил поправки к Конституции РФ с представителями юридического сообщества30.01.2020
2020-01-30-01-52-31
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с представителями региональных отделений Союза юристов России и Ассоциации юристов России Алексеем Степаненко, Валерием Андрияновым и Ларисой Анциферовой.
Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок»29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок». Такое решение принято на депутатских слушаниях 29 января.
Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку29.01.2020
2020-01-29-05-19-24
Чунский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Отставка мэра Чунского района Валерия Тюменцева принята 29 января. Известно, что он покинул пост «по собственному желанию».
В Иркутске открылась сессия Законодательного собрания региона29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 января открылась очередная сессия Законодательного собрания Приангарья.
Дмитрий Медведев назвал главные задачи «Единой России»29.01.2020
Москва, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел расширенное заседание бюро высшего совета партии. Главными темами встречи стало обсуждение реализации послания Федеральному Собранию и решений 19-го съезда «Единой России».
Депутаты думы Иркутска намерены усилить работу с жителями и мэрией города в своих округах28.01.2020
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены повысить эффективность работы с жителями своих избирательных округов, оперативность реагирования на обращения горожан и исполнения их наказов, а также усилить работу с мэрией и комитетами по управлению административными округами.
Три иркутянина вышли в финал «Лидеров России»28.01.2020
Новосибирск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России-2020», прошедших в суперфинал от Сибирского федерального округа (СФО). Три из них – из Иркутской области, сообщают организаторы.
На январской сессии Заксобрания Иркутской области рассмотрят 37 вопросов27.01.2020
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области утвердила предварительную повестку 26-й сессии, запланированной на 29 января. Всего в проект повестки включено 37 вопросов, сообщает пресс-служба регпарламента.
Мэра Усольского района оштрафовали за игнорирование требований прокуратуры27.01.2020
Усольский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэра Усольского района Виталия Матюху оштрафовали на две тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению нарушений градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поправки в Устав города по выборам мэра Иркутска рекомендовано принять думе 30 января27.01.2020
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку рекомендовала думе Иркутска привести Устав города в соответствие с областным законодательством. Поправки обсудили 27 января. Заседание провел председатель комиссии, заместитель спикера думы Иркутска Сергей Юдин, сообщает пресс-служба представительного органа власти.
В Иркутской области 22 марта пройдут муниципальные выборы27.01.2020
-22-
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Серия муниципальных выборов пройдет в Иркутской области 22 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске26.01.2020
Братск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске. Его сопровождают мэр города Сергей Серебренников и председатель думы Братска Лариса Павлова. Глава региона планирует провести ряд встреч с братчанами и посетить несколько социальных учреждений города, сообщает пресс-служба братской мэрии.
Игорь Кобзев дал поручение Минэкономразвития региона принять меры к улучшению позиций Приангарья в рейтинге субъектов РФ26.01.2020
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел в субботу, 25 января, ряд рабочих встреч. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Бывший губернатор Сергей Левченко дважды в месяц проводит личные приемы жителей26.01.2020
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко ведёт регулярный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.
Игорь Кобзев и Олег Боровский обсудили подготовку к 50-летию Саянска25.01.2020
Саянск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проведение торжественных мероприятий к 50-летию Саянска обсудили глава Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Саянска Олег Боровский в ходе рабочей встречи.
Игорь Кобзев и «РосРАО» подписали соглашение о сотрудничестве по ликвидации загрязнений на промплощадке «Усольехимпрома»24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков 24 января подписали соглашение о сотрудничестве.
В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по изменениям в Конституцию РФ24.01.2020
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по обсуждению положений Послания президента Владимира Путина и законодательных инициатив по изменениям в Конституцию РФ. Их организует Общественная палата Иркутской области.
Игорь Кобзев провел встречу с мэрами северных районов Иркутской области24.01.2020
2020-01-24-07-47-31
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочие встречи с мэрами северных районов Иркутской области. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин и глава Жигаловского района Игорь Федоровский доложили о проблемах, существующих на территориях, обозначили возможные пути решения.
Законодательное собрание и Минздрав Иркутской области договорились о совместной работе24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы состояния здравоохранения, приоритетные направления работы и конкретные задачи, которые сейчас стоят перед Минздравом Приангарья, обсудили председатель Законодательного собрания Сергей Сокол и исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Единороссы Осинского района провели политконференцию24.01.2020
Осинский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе провели 10-ю конференцию местного отделения партии «Единая Россия». Она прошла под председательством депутата думы района, члена местного политсовета Сергея Воронова. В работе конференции приняли участие 37 делегатов.
СМИ: Госдума приняла в первом чтении предложенные президентом изменения в Конституцию24.01.2020
Москва, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госдума на пленарном заседании 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Итоги 2019 года подвела избирательная комиссия Иркутской области23.01.2020
-2019-
Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году были проведены 84 муниципальные избирательные кампании, избраны четыре мэра городских округов, 14 мэров муниципальных районов, 23 главы поселений, 473 депутата представительных органов муниципальных образований. Итоги года подвел облизбирком.
Полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» проведут в Новосибирске 25-26 января23.01.2020
СФО, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Новосибирске 25 и 26 января состоится региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Сибирского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Новый министр спорта в 2012 году был осужден за передачу земель вуза Черкизовскому рынку23.01.2020
Москва, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Назначенный министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Андрей Турчак: мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное22.01.2020
Москва, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» по-прежнему воспринимают правительство как партийное. Не только потому, что оно состоит преимущественно из их однопартийцев, а, в первую очередь, потому, что все они выполняют единую задачу, поставленную президентом России. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.
Игорь Кобзев намерен наладить контакт между органами власти в Иркутске22.01.2020
2020-01-22-08-54-19
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске необходимо консолидировать разные ветви власти, чтобы город развивался и дальше. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил 22 января на встрече с депутатами думы областного центра.
Депутаты думы Иркутска просят Игоря Кобзева как можно быстрее определиться с представителями в конкурсную комиссию по избранию мэра22.01.2020
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников 22 января во время встречи депутатов с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым попросил главу региона дать поручение определить представителей в конкурсную комиссию по выборам мэра областного центра уже сейчас.
МВД Бурятии выиграло суд по иску в отношении иркутского сенатора Вячеслава Мархаева22.01.2020
Бурятия, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МВД Бурятии выиграло суд по иску о защите деловой репутации к иркутскому сенатору, лидеру Бурятского отделения КПРФ Вячеславу Мархаеву. Рассмотрение иска состоялось 21 января в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ, сообщает «Байкал-Daily».
Коммунисты Иркутска вышли на митинг в память о Ленине22.01.2020
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Митинг памяти государственного деятеля Владимира Ленина 21 января провели коммунисты в Иркутске. Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, со дня смерти революционера, политика, изменившего ход мировой истории, прошло 96 лет.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поделился жизненными планами на ближайший год21.01.2020
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев на пресс-конференции 17 января поделился своими жизненными планами на ближайшую перспективу.
Игорь Кобзев призвал муниципалитеты Иркутской области объединить усилия21.01.2020
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо создать единую площадку взаимодействия региональных властей и мэров территорий. Об этом в рамках встречи с председателями комиссий при региональном совете заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регправительства.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске