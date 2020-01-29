Мэр Тулуна Юрий Карих оштрафован за нарушение закона о закупках

Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокурора мэр Тулуна Юрий Карих привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Ведомством установлен факт утверждения документов об электронном аукционе на содержание и ремонт автодорог с нарушениями требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

– Установлено, что в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в проекте муниципального контракта не установлено требование о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка, предоставившего банковскую гарантию, – отметили в ведомстве.

В связи с этим межрайонной прокуратурой в отношении мэра города Тулун вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ - утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Рассмотревшее его управление ФАС по Иркутской области привлекло к ответственности главу города и назначило наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей.