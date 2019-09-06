Мэр Усть-Илимского района Яков Макаров проголосовал на выборах

Усть-Илимский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь районного местного исполкома Усть-Илимского отделения партии «Единая Россия», мэр Усть-Илимского района Яков Макаров проголосовал на своем избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

– Свободный выбор является одной из главных ценностей в жизни человека. А от выполнения гражданского долга зависит наше будущее и будущее наших родных. Это важный и ответственный шаг для каждого человека, который достиг совершеннолетия и может повлиять на развитие той территории, где проживает. Важно подать правильный пример будущему поколению, – отметил Яков Макаров.

Напомним, в Приангарье 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. Как сообщает избирательная комиссия Иркутской области, в списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.