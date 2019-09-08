|Политика
|09.09.2019
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Мэр Усть-Илимского района Яков Макаров сохранил свой пост
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Усть-Илимский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий мэр Усть-Илимского района и член партии «Единая Россия» Яков Макаров, по предварительным данным голосования 8 сентября, сохранил свой пост.
По данным системы ГАС Выборы, он набрал 2394 голоса или 55,22%. В два раза меньше голосов – 1115 – набрал коммунист Алексей Лупинович. Глава Невонского муниципального образования Усть-Илимского района, член ЛДПР Николай Мезенцев набрал 548 голосов. У домохозяйки от «Гражданской платформы» Любови Якимовой – 61 голос, у работающего в администрации района справоросса Константина Колоскова – 57 голосов, у домохозяйки от Коммунистической партии социальной справедливости Олеси Измоденовой – 55 голосов.