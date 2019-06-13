Мэра и думу Киренского района будут выбирать 8 сентября

Киренский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном заседании думы Киренского района 10 июня принято решение о назначении выборов мэра и думы района на единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Решение опубликуют в газете «Ленские зори» 14 июня, на следующий день кандидаты смогут начать процедуру выдвижения.

Дума Криволукского МО планирует заседание на 18 июня для рассмотрения вопроса о назначении выборов главы. В Киренской территориальной избирательной комиссии началась активная работа по подготовке к этим муниципальным выборам.

Напомним, период выдвижения кандидатов завершится в 18:00 24 июля. Документы на регистрацию кандидаты должны представить в избирательную комиссию не позднее чем за 40 дней до дня голосования, то есть до 18:00 29 июля.