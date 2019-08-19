Мэра Тулуна Юрия Кариха не удалось через суд снять с предвыборной гонки

Тулун, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд не удовлетворил иск кандидата на пост мэра от КПРФ Александра Кутковского. Он требовал отменить регистрацию действующего главы Тулуна Юрия Кариха в качестве кандидата на предстоящие выборы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание состоялось 20 августа.

– Суд разобрался в доводах административного истца, которые нашел не убедительными и принял решение об отказе в удовлетворении административного иска, – говорится в сообщении пресс-службы.

В иске кандидат-коммунист указал, что подписные листы Юрия Кариха содержат недостоверные сведения об избирателях.