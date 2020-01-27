Мэра Усольского района оштрафовали за игнорирование требований прокуратуры

Усольский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэра Усольского района Виталия Матюху оштрафовали на две тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению нарушений градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее прокуратура внесла в адрес мэра представление из-за того, что в посёлке Железнодорожный возводили Дом культуры, проект которого не имел государственной экспертизы.

– По результатам рассмотрения представления мэр района требования прокурора города не удовлетворил, нарушения градостроительного законодательства не устранил. В связи с этим прокурором города в отношении мэра Усольского районного муниципального образования вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, – пояснили в прокуратуре Иркутской области.

Постановлением мирового судьи Виталий Матюха был оштрафован. Не согласившись с принятым решением, мэр района обжаловал его в Усольском городском суде. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы решение мирового судьи оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения. В дальнейшем, мэр направил кассационную жалобу, но её также не удовлетворили.