|Политика
|09.09.2019
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Мэром Казачинско-Ленского района станет военный пенсионер Сергей Шевцов
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Казачинско-Ленский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Казачинско-Ленского района станет военный пенсионер Сергей Шевцов, выдвинутый от «Единой России».
По данным ГАС Выборы, он набрал 3346 голосов или 65,52%. Напомним, избранный на предыдущий срок глава района Александр Абраменко получил в начале текущего года срок за взятку, поэтому на новый срок не выдвигался. На втором месте по количеству голосов оказалась замглавы района, коммунистка Татьяна Антипова – ее поддержали 1095 человек. Депутат местной думы Елена Федоткина набрала 194 голоса, помощница депутата думы Иркутска Антонина Ярушина – 113 голосов, бизнесмен Юрий Борисов от ЛДПР – 111 голосов, еще один предприниматель Александр Любченко – 85 голосов, депутат думы одного из поселений района Алексей Гриценков – 39 голосов. Меньше всего голосов казачий атаман от Казачьей партии Российской Федерации Андрей Кочков – 27 голосов.