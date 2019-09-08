Мэром Казачинско-Ленского района станет военный пенсионер Сергей Шевцов

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на выборах в городскую думу 8 сентября, в Единый день голосования, кандидаты и наблюдатели от «Единой России» зафиксировали уже три случая нарушений на избирательных участках областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.