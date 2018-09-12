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13.09.2018

Место Владимира Жириновского в ЗС Приангарья может занять Дмитрий Бриток

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, возглавивший партийный список на выборах в Заксобрание Иркутской области, отказался от депутатского мандата. Это Телеинформу подтвердил координатор регионального отделения партии Андрей Духовников.

По предварительной информации, это кресло в региональном парламенте может занять Дмитрий Бриток, возглавлявший партсписок в Усть-Кутском районе (региональная группа №19).

Напомним, официальные итоги выборов в ЗС Приангарья были оглашены 12 сентября. У 45 победителей есть пять дней для принятия депутатского мандата или отказа от него. На сегодня известно, что мэр Черемхово Вадим СеменовЕдиная Россия») уже отказался от кресла – его займет Александр Ведерников.

Кстати, иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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