Михаил Мишустин рассказал об изменениях в новом правительстве

Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого рассматривается в Госдуме на пост премьер-министра страны, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются кардинальные изменения.

Об этом сообщают argumenti.ru .

– Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут, – сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов.

Михаил Мишустин также отметил, что приоритетными направлениями в его работе на посту премьера станут нацпроекты и развитие цифровой экономики.

Напомним, что думская фракция «Единая Россия» уже единогласно поддержала кандидатуру главы ФНС.