ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
31.05.2019

Михаил Щапов: «Деньги от углеводородов необходимо вернуть регионам»

Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов внес проект закона, которым предлагается зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (НДПИ). В настоящее время 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Инициативой предлагается внести изменения в статьи 50, 56, 96.6 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» в части изменения нормативов распределения между уровнями бюджетной системы налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.

В пояснительной записке Михаил Щапов отмечает, что увеличение собственных налоговых доходов регионов в виде части НДПИ позволит повысить доходную базу тех субъектов, где расположены месторождения нефти и газа, ведется или будет в будущем вестись их разработка. Дополнительные поступления в бюджеты регионов, где добывается нефть и газ, позволят сформировать дополнительные точки ускоренного развития экономики РФ и обеспечить создание и поддержание на надлежащем уровне транспортной и социальной инфраструктуры в районах добычи и на прилегающих территориях. Самое главное: нововведение поможет повысить качество жизни в регионах, их жители получат реальную пользу от интенсивной разработки месторождений.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета, автор законопроекта предлагает уменьшить размер межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов, что также повысит их финансовую самостоятельность. Также, по мнению депутата, выпадающие доходы могут быть компенсированы уменьшением размера отчислений в ФНБ от дополнительных нефтегазовых доходов, увеличением общего уровня налоговых поступлений за счет реализации инфраструктурных, социальных и иных проектов в субъектах РФ, которые увеличат свои налоговые доходы за счет перераспределения нормативов.

– Этот законопроект должен способствовать восстановлению баланса в отношениях регионов и федерального центра. Сейчас равновесие нарушено: за последние 10 лет доля региональных бюджетов в налоговых доходах упала с 60% до 44%. У субъектов федерации нет денег даже на первоочередные расходы, они вынуждены постоянно занимать средства у банков. За те же десять лет совокупный госдолг регионов вырос с 1 трлн до 2,5 трлн. Такая политика приводит к тому, что субъекты федерации все меньше вкладывают в свое развитие: по данным экспертов, доля бюджетных инвестиций за четыре года упала с 13,4 до 10,8%, из которых почти половина – это расходы на дорожное хозяйство и систему ЖКХ. То есть на латание дыр в дорогах и в прогнившей канализации, – прокомментировал Михаил Щапов.

По его мнению, федеральный центр последовательно лишает регионы собственных источников доходов. За последние 10 лет было принято больше десятка поправок в Бюджетный кодекс, перераспределяющих налоговые доходы в пользу федерального бюджета. Один процент налога на прибыль в 2017 году, изъятие части акциза на бензин в 2011 году, перераспределение 5% ставки НДПИ на углеводороды в 2009 году, отмена в текущем, 2019 году, налога на движимое имущество. Только эти меры привели к прямым потерям регионов в размере около одного трлн рублей.

Мой законопроект – это попытка изменить ситуацию за счет перераспределения налоговых доходов в пользу регионов.

В своем заключении на законопроект правительство РФ указывает, что принятие законопроекта приведет к потере федеральным бюджетом 1,8 триллионов рублей. Однако Счетной палатой только в 2018 году было выявлено нарушений при расходовании бюджетных средств почти на 800 млрд рублей, объем неисполненных бюджетных ассигнований составил еще почти 800 млрд. рублей, объем неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП составил больше 100 млрд. рублей. Так что мы просто возвращаем регионам средства, которые и так тратятся (или не тратятся вовсе) без какой-либо пользы для граждан.

– Также необходимо понимать, что законопроект направлен на установление долгосрочных правил отношений между регионами и федеральным центром. Это не корректировка бюджетной системы «в ручном режиме», которой в последнее время увлекается федеральное правительство. Система 70/30 принесет краткосрочные преференции нескольким регионам, но в долгосрочном плане она позволит ускорить экономику всех субъектов федерации, где существуют разведанные запасы нефти и газа, сделать десятки регионов более экономически сильными и самостоятельными, в разы повысить качество жизни в них, развернуть миграционный поток в сторону Сибири и Дальнего Востока. Стратегически это более эффективные цели, – говорит Михаил Щапов.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Сергей Сокол заслушал отчёт мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина31.05.2019
2019-05-31-08-46-47
Усолье-Сибирское, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол вместе с жителями Усолья-Сибирского, депутатами городской думы и представителями общественности заслушал отчет мэра города Максима Торопкина о проделанной в течение 2018 года работе. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Михаил Щапов: «Деньги от углеводородов необходимо вернуть регионам»31.05.2019
Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов внес проект закона, которым предлагается зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (НДПИ). В настоящее время 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Девять участников «ПолитСтартапа» пойдут на выборы в Иркутской области31.05.2019
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области девять участников проекта «ПолитСтартап» выиграли предварительное голосование «Единой России». Они выдвигаются кандидатами от партии в депутаты городских и районных дум, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
Дума и мэрия Иркутска – о встречах депутатов с избирателями30.05.2019
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска 29 мая на слушаниях заявили, что администрация города запрещает им встречаться с иркутянами в помещениях школ. В мэрии говорят, что это связано с требованиями безопасности к образовательным учреждениям.
Виталий Матвийчук: при обвинении в коррупции меня перепутали с братом30.05.2019
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска рассмотрела представление прокуратуры города об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В первом чтении единогласно принят законопроект Андрея Турчака об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов30.05.2019
Москва, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, упрощающий порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, сообщает пресс-служба партии.
Дума Иркутска отложила рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата Ивана Гущина30.05.2019
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 30 мая отложила рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий Ивана Гущина. С таким требованием ранее выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Инициативу думы Иркутска о тайном голосовании на выборах мэра вынесут на публичные слушания30.05.2019
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Предложенное думой Иркутска внесение изменений в Устав города, касающихся процедуры избрания мэра города из числа народных избранников, обсудят на публичных слушаниях в июле 2019 года. Такое решение принято на заседании думы 30 мая.
В связи с «техническими» коррупционными нарушениями депутату думы Иркутска Григорию Резникову вынесли замечание30.05.2019
2019-05-30-03-37-59
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 30 мая вынесла замечание в качестве альтернативного дисциплинарного взыскания депутату Григорию Резникову, которого губернатор Иркутской области Сергей Левченко требовал лишить  депутатских полномочий из-за недостоверного декларирования сведений о доходах и имуществе за 2017 год.
В мэрии Иркутска прокомментировали «фейковые новости» о «несостоятельности» УКСа29.05.2019
2019-05-29-08-56-47
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска не платит строителям детских садов. Будущее муниципального предприятия УКС под угрозой, денег нет, а чиновники за копейки продают муниципальное имущество. Такие материалы то и дело появляются в некоторых СМИ со ссылкой на депутатов иркутской городской думы. Так ли это на самом деле? Откуда берутся все эти «факты»? Комментарий «Телеинформу» дали специалисты администрации Иркутска.
В день предварительного голосования в ряды «Единой России» принято больше 200 кандидатов29.05.2019
2019-05-29-05-11-40
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В день предварительного голосования в ряды «Единой России» принято больше 200 кандидатов. Итоги праймериз подвели в Иркутске 28 мая на партийном оргкомитете в региональном исполкоме.
В «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов к школам 29.05.2019
Москва, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время летних каникул активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям, в рамках акции «Дорога к школе».
Минсоцразвития Приангарья проконсультировало жителей региона в общественной приемной «Единой России»29.05.2019
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 28 мая в соответствии с планом, утвержденным комиссией регионального Совета ИРО ВПП «Единая Россия» по работе с обращениями граждан к председателю партии, приняло участие в тематическом приеме по вопросам соцзащиты.
Сотрудники региональной приемной «Единой России» провели выездной прием граждан в Слюдянке28.05.2019
Слюдянка, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 27 мая провели выездной прием граждан в Слюдянке.
Сергей Левченко в апреле спустился на пять пунктов в рейтинге «Медиалогии»28.05.2019
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в апреле спустился на пять пунктов вниз в рейтинге упоминаемости в соцсетях глав субъектов РФ.
Иркутянам в «Единой России» рассказали о порядке получения путевок на санаторно-курортное лечение28.05.2019
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель управляющего Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Ковтун провела прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области.
В «Единой России» 31 мая пройдет Единый день юридической помощи обманутым дольщикам28.05.2019
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 20 регионах Российской Федерации 31 мая партия «Единая Россия» во второй раз проведет Единый день юридической помощи гражданам-участникам долевого строительства многоквартирных домов, права которых нарушены.
Дмитрий Мезенцев в качестве нового российского посла прибудет в Минск 2 июня28.05.2019
-2-
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев в качестве нового российского посла прибудет в Минск 2 июня.
Назначен новый председатель Нижнеудинского городского суда28.05.2019
Нижнеудинск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Новым председателем Нижнеудинского городского суда назначена Олеся Брыкина.
В «Единой России» проверят состояние детских площадок по всей России, включая Иркутскую область27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца июня 2019 года активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» проведут проверку состояния детских площадок в 85 регионах.
В день предварительного голосования в Приангарье состоялась церемония вручения партбилетов «Единой России»27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вручение партийных билетов «Единой России» в Приангарье состоялось 26 мая, в единый день предварительного голосования, в Фонде Красноштанова.
Дума Иркутска предложила сделать процедуру выборов мэра тайной27.05.2019
2019-05-27-03-58-56
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия думы Иркутска по муниципальному законодательству и правопорядку 27 мая рассмотрела проект поправок к Уставу города, который 21 мая 2019 года внесла группа депутатов. Свои подписи под правотворческой инициативой поставили 20 депутатов, сообщает пресс-служба думы.
«Единая Россия» объявила победителей праймериз в думу Иркутска27.05.2019
2019-05-27-03-34-55
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» озвучила предварительные результаты праймериз для выдвижения кандидатов в думу Иркутска. Среди победителей как действующие депутаты, так и новые в политике люди, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
В предварительном голосовании на выборы главы Баяндаевского района победил Юрий Малгатаев27.05.2019
2019-05-27-03-27-50
Баяндаевский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В предварительном голосовании на выборы главы Баяндаевского района победил Юрий Малгатаев. Голосование проходило с участием выборщиков из числа членов партии. Об этом сообщает пресс-служба ИРО «Единой России».
Завершилось предварительное голосование по определению кандидата "Единой России" на выборы главы Катангского района26.05.2019
Катангский район, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В МКУ «Культурно-досуговое объединение» Катангского района состоялось предварительное голосование по определению кандидата, который будет представлять партию «Единая Россия» на выборах главы района 8 сентября.
В Иркутской области завершились праймериз "Единой России"26.05.2019
Иркутская область, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области завершилось предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальных выборах, которые пройдут 8 сентября.
Иркутская участница проекта «Единой России» «Герои с нашего двора» стала чемпионом мира по пауэрлифтингу25.05.2019
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Токио первенство мира по пауэрлифтингу 23 мая выиграла 17-летняя иркутянка, участница проекта «Единой России» «Герои с нашего двора» Екатерина Володько.
Михаил Щапов: Иркутская область получит дополнительное финансирование на создание мест для детей ясельного возраста24.05.2019
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит дополнительно 135 млн рублей на создание мест для детей ясельного возраста. Об этом сообщил 23 мая депутат Государственной Думы Михаил Щапов, пишет пресс-служба депутата.
Член «Единой России» Яков Миндрулёв три года борется с пожарами в Иркутском районе24.05.2019
Иркутский район, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Член «Единой России» Яков Миндрулёв организовал добровольную пожарную дружину и при поддержке местных жителей спасает от пожаров природу Иркутского района.
Алена Аршинова направила в правительство РФ пакет предложений для включения в программу «Земский учитель»24.05.2019
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В целях реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Единой России» «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ.
Александр Якубовский: Изменения в закон о долевом строительстве обеспечат регионам новые возможности по достройке проблемных объектов23.05.2019
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Александр Якубовский предлагает передать обязательства по всем обманутым дольщикам в Фонд защиты прав участников долевого строительства23.05.2019
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая группа президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков ко второму чтению разработает поправки в законопроект, предусматривающий передачу Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства обязательств по страхованию ответственности застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов23.05.2019
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении поправки, разработанные депутатами от «Единой России», в закон «О применении контрольно-кассовой техники», которые в том числе предусматривают освобождение распространителей театральных билетов от обязанности использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутатов Заксобрания Иркутской области призвали отказаться от «трюков» с альтернативными законопроектами22.05.2019
2019-05-22-06-28-37
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов призвал коллег отказаться от практики внесения альтернативных законопроектов. Он заявил об этом 22 мая на сессии регпарламента.
В Иркутской области снимают барьеры для голосования избирателей, заключённых под домашний арест22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены разрешить заключённым под домашний арест участвовать в голосовании на выборах и референдумах, как это позволяют федеральные нормы. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске