Михаил Щапов: «Деньги от углеводородов необходимо вернуть регионам»

Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов внес проект закона, которым предлагается зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (НДПИ). В настоящее время 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба депутата. Инициативой предлагается внести изменения в статьи 50, 56, 96.6 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» в части изменения нормативов распределения между уровнями бюджетной системы налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. В пояснительной записке Михаил Щапов отмечает, что увеличение собственных налоговых доходов регионов в виде части НДПИ позволит повысить доходную базу тех субъектов, где расположены месторождения нефти и газа, ведется или будет в будущем вестись их разработка. Дополнительные поступления в бюджеты регионов, где добывается нефть и газ, позволят сформировать дополнительные точки ускоренного развития экономики РФ и обеспечить создание и поддержание на надлежащем уровне транспортной и социальной инфраструктуры в районах добычи и на прилегающих территориях. Самое главное: нововведение поможет повысить качество жизни в регионах, их жители получат реальную пользу от интенсивной разработки месторождений. Чтобы компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета, автор законопроекта предлагает уменьшить размер межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов, что также повысит их финансовую самостоятельность. Также, по мнению депутата, выпадающие доходы могут быть компенсированы уменьшением размера отчислений в ФНБ от дополнительных нефтегазовых доходов, увеличением общего уровня налоговых поступлений за счет реализации инфраструктурных, социальных и иных проектов в субъектах РФ, которые увеличат свои налоговые доходы за счет перераспределения нормативов. – Этот законопроект должен способствовать восстановлению баланса в отношениях регионов и федерального центра. Сейчас равновесие нарушено: за последние 10 лет доля региональных бюджетов в налоговых доходах упала с 60% до 44%. У субъектов федерации нет денег даже на первоочередные расходы, они вынуждены постоянно занимать средства у банков. За те же десять лет совокупный госдолг регионов вырос с 1 трлн до 2,5 трлн. Такая политика приводит к тому, что субъекты федерации все меньше вкладывают в свое развитие: по данным экспертов, доля бюджетных инвестиций за четыре года упала с 13,4 до 10,8%, из которых почти половина – это расходы на дорожное хозяйство и систему ЖКХ. То есть на латание дыр в дорогах и в прогнившей канализации, – прокомментировал Михаил Щапов. По его мнению, федеральный центр последовательно лишает регионы собственных источников доходов. За последние 10 лет было принято больше десятка поправок в Бюджетный кодекс, перераспределяющих налоговые доходы в пользу федерального бюджета. Один процент налога на прибыль в 2017 году, изъятие части акциза на бензин в 2011 году, перераспределение 5% ставки НДПИ на углеводороды в 2009 году, отмена в текущем, 2019 году, налога на движимое имущество. Только эти меры привели к прямым потерям регионов в размере около одного трлн рублей. Мой законопроект – это попытка изменить ситуацию за счет перераспределения налоговых доходов в пользу регионов. В своем заключении на законопроект правительство РФ указывает, что принятие законопроекта приведет к потере федеральным бюджетом 1,8 триллионов рублей. Однако Счетной палатой только в 2018 году было выявлено нарушений при расходовании бюджетных средств почти на 800 млрд рублей, объем неисполненных бюджетных ассигнований составил еще почти 800 млрд. рублей, объем неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП составил больше 100 млрд. рублей. Так что мы просто возвращаем регионам средства, которые и так тратятся (или не тратятся вовсе) без какой-либо пользы для граждан. – Также необходимо понимать, что законопроект направлен на установление долгосрочных правил отношений между регионами и федеральным центром. Это не корректировка бюджетной системы «в ручном режиме», которой в последнее время увлекается федеральное правительство. Система 70/30 принесет краткосрочные преференции нескольким регионам, но в долгосрочном плане она позволит ускорить экономику всех субъектов федерации, где существуют разведанные запасы нефти и газа, сделать десятки регионов более экономически сильными и самостоятельными, в разы повысить качество жизни в них, развернуть миграционный поток в сторону Сибири и Дальнего Востока. Стратегически это более эффективные цели, – говорит Михаил Щапов. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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