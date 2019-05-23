Михаил Щапов: Иркутская область получит дополнительное финансирование на создание мест для детей ясельного возраста

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит дополнительно 135 млн рублей на создание мест для детей ясельного возраста. Об этом сообщил 23 мая депутат Государственной Думы Михаил Щапов, пишет пресс-служба депутата. – Вчера на заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям распределили деньги на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста (от двух месяцев до трех лет). Деньги остались невостребованными другими регионами, поэтому решили их передать субъектам федерации, готовым взять на себя дополнительные обязательства, – сообщил депутат. По его словам, распределению подлежат почти 4,2 млрд рублей, из них Иркутская область получит 135 млн рублей. Это дополнительные средства к тем, которые уже заложены в федеральном бюджете на 2019 год (536 млн рублей). Деньги должны пойти на строительство новых или выкуп уже построенных зданий, которые можно использовать для детишек ясельного возраста. Также на эти деньги можно строить или выкупать пристрои к действующим детсадам. Конкретно в Иркутской области на полученные дополнительно средства можно будет создать больше 100 мест для ребятишек. Сейчас, например, есть возможность за счет этого дополнительного финансирования успеть запустить стройку нового детсада в поселке Новолисиха Иркутского района более чем на 110 мест. В целом на 2018-2019 годы заложено почти 50 млрд рублей на создание чуть больше 90 тысяч мест для ясельников. – Проблема в том, что, давая эту возможность, правительство слабо помогает тем семьям, которые хотели бы воспитывать детей до детского сада сами – пособие по уходу за ребенком у нас копеечное и выплачивается, пока малышу не исполнилось полтора года, а не три. То есть государство готово потратить немалую сумму, чтобы обеспечить местами детей ясельного возраста, но не намерено помогать воспитывать малыша до трех лет самостоятельно. Приоритет понятен, но я с ним не согласен. У родителей должен быть равноценный выбор: отдать детей в ясли или не отдавать. Наша фракция уже вносила законопроекты, направленные на поддержку родителей с детьми ясельного возраста, и намерена дальше заниматься этим вопросом, – также отметил Михаил Щапов. СПРАВКА: В конце 2017 года Михаил Щапов вошел в трехстороннюю комиссию по межбюджетным отношениям. В 2018 году по итогам решений комиссии Иркутская область получила дополнительно более 5 млрд рублей. В рамках второго чтения бюджета-2019 общий объем распределенной в ходе заседаний ТРК поддержки составил более 500 млрд рублей, из которых на Иркутскую область пришлось почти 10 млрд. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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