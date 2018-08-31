Михаил Щапов посетил с рабочим визитом Качугский и Жигаловский районы

Качугский район, Жигаловский район, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Цены на лекарства, поддержка новых сельхозпредприятий, социальные гарантии медикам в отдаленных территориях, обеспечение жильем многодетных семей – эти и другие вопросы взял в работу депутат Госдумы Михаил Щапов по итогам рабочей поездки в Качугский и Жигаловский районы. Как сообщает пресс-служба депутата, рабочий визит состоялся 30 августа. Михаил Щапов встретился с директором качугской школы №1 Ириной Вышегородцевой и главврачом качугской ЦРБ Александром Федосеевым, обсудил возможности поддержки образования и здравоохранения в районе. Так, несмотря на повышение зарплат медикам – на эти цели ЦРБ Качуга было направлено 40 миллионов рублей из областного бюджета, – дефицит специалистов по-прежнему высок. Особенно остро проблема стоит в фельдшерско-акушерских пунктах в отдаленных поселках территории. По словам Александра Федосеева, специалистов отпугивает жилищная неустроенность. И если в самом Качуге в этом году сдается 12-квартирный дом для врачей, что снизит остроту вопроса, хотя и не решит его на 100 %, то в деревнях благоустроенного жилья для специалистов пока нет. – Программа «Земский доктор» в районах работает, специалисты ею пользуются. Надо стимулировать запуск аналогичного проекта для среднего медицинского персонала – «Земский фельдшер». И в целом, я считаю, что в таких случаях нужны дополнительные меры поддержки, включающие благоустроенное служебное жилье, дополнительные подъемные. Понятно, что при этом нужно выставлять и встречные условия: отработать по контракту не менее пяти лет, – резюмировал Михаил Щапов. Он также обсудил с главврачом ход строительства нового здания для больницы – напомним, в прошлом году на проектно-сметную документацию было выделено 30 миллионов рублей из регионального бюджета. На площадке строительные работы должны начаться уже в этом году. На встречах с жителями районов были подняты вопросы поддержки сельхозпроизводителей, создания рабочих мест – люди настаивают, чтобы предприятия, в том числе лесозаготовительные, работающие в районе, здесь же и регистрировались, платили налоги и брали на работу местных сотрудников. В Жигалово избиратели пожаловались на формализм чиновников. Здесь по программе поддержки молодых семей выделили землю под индивидуальное жилое строительство. Однако участки оказались на территории с особой археологической ценностью, что не удивительно, учитывая относительную близость такого уникального памятника, как «Шишкинские писаницы». Поэтому, прежде чем начинать стройку, молодым семьям необходимо заказать и оплатить научные изыскания и экспертизу. А это дорого, отнимает время. Если получатели участков не уложатся в отведенные им сроки, землю у них изымут, и претендовать на новый надел семья уже не сможет. – Безусловно, мы будем разбираться в этой ситуации. Не секрет, что многодетные и молодые семьи уязвимые часто получают в пользование самые бросовые участки: болота, окраины, без дорог и инженерных коммуникаций. Это неправильно. В конкретной ситуации необходимо понять, на каком уровне – местном, региональном, или федеральном – система дала сбой. И найти способы исправить сделанное. Иначе это делает бессмысленными все программы поддержки, – отметил Михаил Щапов. Депутат также рассказал о последних решениях, касающихся пенсионной реформы, и о планах – своих и фракции – по дальнейшей борьбе против этого решения. – Люди настроены резко против такой «реформы», даже в смягченном ее варианте. Показательно, что в то время, как центральные каналы, которые, как считается, формируют мировоззрение абсолютного большинства россиян, либо молчат, либо подают решение увеличить возраст выхода на пенсию исключительно в позитивном ключе, сами жители активно выдвигают аргументы против него. Мы будем и дальше выступать против повышения пенсионного возраста, будем добиваться проведения референдума. Решать проблемы дефицита ПФР за счет граждан, не использовав все возможные альтернативные способы изыскать необходимую сумму, недопустимо, – подчеркнул Михаил Щапов. В ходе поездки Михаил Щапов также побывал на памятнике эпохи неолита «Шишкинских писаницах». В августе к депутату обратились неравнодушные иркутяне, рассказав, что петроглифы продолжают страдать от вандалов, оставляющих граффити прямо поверх древних рисунков, поскольку охрана должным образом не осуществляется. Михаил Щапов, убедившись в плачевности ситуации, подписал депутатский запрос на имя министра культуры РФ Владимира Мединского о необходимости полного финансирования для завершения реставрации и организации должного присмотра за уникальным памятником. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... жигаловский район

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