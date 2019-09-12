Михаил Щапов предлагает признать работу Рослесхоза неудовлетворительной из-за лесных пожаров в Сибири

Москва, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением признать неудовлетворительной работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой летом 2019 года.

Как сообщает пресс-служба депутата, в конце июля этого года Михаил Щапов, представляющий в Госдуме Иркутскую область, предлагал правительству РФ рассмотреть вопрос о введении в Сибири и на Дальнем Востоке режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за бушевавших в регионах пожаров. На это обращение депутат получил ответ из Минприроды. Министерство отмечает, что «уполномоченные органы Иркутской области и Красноярского края обращения о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера в Сибирском федеральном округе в Рослесхоз не направляли».

– Я не могу назвать такую позицию удовлетворительной. Опять у федеральных министерств виноваты регионы, которые не сообщили Рослесхозу, что половина Сибири горит, – отмечает парламентарий.

В связи с этим депутат направил новое письмо премьер-министру, в котором просит «признать работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой этим летом неудовлетворительной».

– В связи с этим предлагаю правительству Российской Федерации акцентировать внимание на необходимости совершенствования положений нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность структурных подразделений Федерального агентства лесного хозяйства, направленных на своевременное предоставление объективных и актуальных сведений о состоянии лесопожарной обстановки в правительственную комиссию, – говорится в новом письме Щапова на имя Дмитрия Медведева.

Напомним, масштабные лесные пожары этим летом стали одной из самых громких тем в информационном пространстве. Огонь на пике охватывал площадь более 3 миллионов гектаров.