Михаил Щапов предложил оставить прежний пенсионный возраст для Сибири и Дальнего Востока

Москва, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы от Иркутской области Михаил Щапов внес поправку к законопроекту, пересматривающему параметры пенсионного возраста. Депутат предлагает сохранить действующий норматив для жителей тех субъектов РФ, где ожидаемая продолжительность жизни составляет для мужчин ниже 75 лет, для женщин ниже 80 лет.

Перечень указанных регионов предлагается устанавливать ежегодно постановлением Правительства РФ на основании данных Росстата. Михаил Щапов указывает на то, что продолжительность жизни в различных регионах, как и уровень смертности в трудоспособном возрасте сильно отличается от субъекта к субъекту. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

– Сейчас в большинстве регионов страны средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, то есть, ниже предлагаемого правительством пенсионного возраста, – отметил Михаил Щапов. – Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин традиционно выше – 76 лет, но опять же, не для всех регионов.

По мнению парламентария, реакция на эту поправку покажет, действительно ли поводом для реформы стало увеличение ожидаемой продолжительности жизни, как утверждают ее авторы, или это попытка государства сэкономить на социальных обязательствах.

Вместе с тем Михаил Щапов подчеркнул, что его позиция не меняется – он по-прежнему считает, что закон об изменении сроков выхода на пенсию в настоящей редакции должен быть отклонен.

– Большинство жителей нашей страны – по разным данным, это от 90 до 98 процентов – против этой реформы. И мы как депутаты не имеем право пренебрегать волей избирателей. Своей поправкой я предлагаю развернуть закон в интересах людей. Указ президента от 7 мая этого года ставит задачи добиться улучшения жизни населения и наделяет правительство достаточными полномочиями для этого. Очевидно, на достижение этих целей уйдет не год и не два, а минимум 10-15 лет, – заявил депутат. – И вот когда правительство добьется того, что качество, а как следствие, и реальная продолжительность жизни наших граждан действительно кардинально вырастут, можно будет говорить о каком бы то ни было увеличении пенсионного возраста.