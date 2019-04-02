Михаил Щапов: «При переносе неналоговых платежей в НК не должна увеличиться нагрузка на граждан»

Москва, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект Минфина РФ о кодификации неналоговых платежей, который предлагает включение в Налоговый кодекс пяти новых глав – об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе – был опубликован 2 апреля. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов прокомментировал эту инициативу. – Тема переноса всех платежей в Налоговый кодекс обсуждается уже давно. Я вижу в ряд положительных и отрицательных последствий. Главное достоинство заключается в следующем. Сейчас масса платежей разбросана по многочисленным специальным законам. Это усложняет их подсчет. Мы не видим, какова реальная налоговая нагрузка на граждан и бизнес. Дошло до того, что президент вынужден был попросить правительство свести всю налоговую нагрузку на наших граждан в один реестр, – отметил депутат. С одной стороны, сказал Михаил Щапов, если все платежи перенести в Налоговый кодекс, то можно будет быстро и точно подсчитать, сколько в реальности обычные россияне и предприниматели отдают государству от своих налогов. Депутат выразил опасение, что для людей реальная нагрузка может стать большим сюрпризом. Он предположил, что государство сейчас забирает у гражданина примерно половину его доходов, а не одну десятую в виде НДФЛ. – Однако у переноса платежей в Налоговый кодекс есть и свои минусы. Первый и самый главный: отменить такие платежи будет на порядок сложнее. Налоги для нашего государства – это святое, и оно их отменяет или меняет в пользу граждан с огромным сопротивлением. Напомню, что мы в течение долгих лет требуем ввести прогрессивную ставку НДФЛ, а правительство сопротивляется всеми возможными способами, – пояснил депутат. Второй проблемой он назвал то, что налоговая служба умеет хорошо собирать налоги. То есть если сейчас многие платежи просто не собираются, и люди их не ощущают, то, когда этим займется ФНС, граждане почувствуют эту работу в полной мере. Для государства это хорошо – вырастут поступления в бюджет. Но граждане снова окажутся в минусе, сообщает пресс-служба депутата. – Поэтому, на мой взгляд, при переносе платежей в Налоговый кодекс, как минимум, нужно предусматривать постепенное снижение ставок платежей, – отметил Михаил Щапов. Отдельные вопросы, пояснил он, есть по конкретным платежам, которые предполагается перенести в Налоговый кодекс. – Например, есть вопрос по включению в Налоговый кодекс платы по системе «Платон». Наша фракция изначально выступала против введения этого платежа. Получается, что граждане платят за автотранспорт три раза: транспортный налог, акциз на бензин и «Платон» с грузовиков. Этот платеж вызвал самую острую реакцию у населения. По сути, он был принят вразрез с общественным мнением. А сейчас правительство пытается, не пройдя этап согласования с гражданами, включить его в Налоговый кодекс, из которого эту норму будет сложно убрать. Нельзя согласиться с таким предложением, – считает Михаил Щапов. Есть у депутата вопросы и к тому, в бюджеты каких уровней будут зачисляться доходы от платежей, которые переносят в Налоговый кодекс. Сейчас в Бюджетном кодексе указано, что, например, плата за негативное воздействие зачисляется по принципу: 5% в федеральный бюджет, 40% – в бюджет субъектов, 55% – в местные бюджеты. – Экологический налог, который ее заменит, согласно законопроекту, размещенному на портале правительства, выглядит как полностью федеральный. На мой взгляд, доход от этого налога должен быть поделен между центром, регионами и муниципалитетами, – заявил Михаил Щапов. В заключение он отметил, что ранее президент обещал, что новые налоги вводиться не будут. Но перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс – это, по факту, появление новых налогов, считает депутат, – как за счет перевода уже существующих сборов в статус налогов, так и за счет увеличения налоговой базы за счет роста нормативов и коэффициентов, применяемых при расчетах. – В результате перевода в статус налогов предполагается увеличение сбора год к году как за счет повышения качества администрирования, так и за счет увеличения суммы сбора под влиянием заложенного увеличения коэффициентов и нормативов, участвующих в расчетах. Таким образом, мы видим усиление налоговой нагрузки как на бизнес, так и на граждан через подорожание целой линейки товаров. Я не могу согласиться с таким подходом, – подытожил парламентарий. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... михаил щапов

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