Минзакупок Иркутской области временно возглавила Оксана Недорубкова, первым замглавы аппарата правительства назначена Татьяна Юрасова

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 января озвучил новые кадровые решения в правительстве региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Приангарья.

Исполняющим обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области назначена Оксана Недорубкова, которая до назначения занимала должность начальника отдела методологического обеспечения министерства.

Напомним, в конце декабря прошлого года Оксана Недорубкова была назначена и.о. главы агентства по обеспечению деятельности мировых судей региона, однако отказалась от этой должности.

Кроме того, первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области назначена Татьяна Юрасова. Более 14 лет она проработала в органах исполнительной власти. В предыдущие годы, в том числе, руководила департаментом по информационной политике региона, а также аппаратом администрации Ангарска.