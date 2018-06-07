Минлеса Иркутской области объединили со службой по охране животного мира

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 июня к министерству лесного комплекса присоединили службу по охране и использованию животного мира. Об этом 8 июня на пресс-конференции рассказал глава Минлеса Иркутской области Сергей Шеверда. В составе министерства теперь есть три отдела и заместитель министерства, курирующий именно это направление. Пост занял Алексей Туги, временно замещавший пост руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области. Министр пояснил, что такая реорганизация является более чем логичной, поскольку и птицы, и звери в основном находятся на территории лесного фонда, который занимает 86% площади всей Иркутской области. – Перед тем как выдавать охотникам разрешение на договор аренды или заключением соглашений, специалисты службы обращались в Минлес, чтобы ведомство дало определённую информацию. Всё это проходило через министерство, – говорит Сергей Шеверда. – Госнадзор за лесами находился у Минлеса, а госнадзор по охоте был в службе. Фактически мы осуществляли надзор на одной территории, просто по разным направлениям. Объединение этих двух функций позволило сразу в разы увеличить число инспекторов, контролирующих лесные и охотничьи угодья. Теперь лесные инспекторы, штатную численность которых Рослесхоз увеличил для Иркутской области до с 443 до 631 человека, могут сообщать о нарушениях по линии добычи животных охотничьим инспекторам для дальнейших разбирательств. Ранее такого механизма предусмотрено не было. В службе по охране животного мира работали 121 человек, их них только 42 непосредственно занимались охотнадзором. Как говорит Сергей Шеверда, по нормативам на каждый район должно быть три инспектора, в Иркутской области пока нет и полутора не территорию. В ближайшее время их число планируют довести до 87 человек, тогда получится выделить по два охотинспектора на район. Этого можно достичь, в том числе, и за счёт того, что в сферу охотнадзора планируют ввести и инспекторов заказников. Всего таких территорий в Иркутской области 13, а инспекторов – пять. – Все заказники находятся на землях лесного фонда. Это абсурд, когда инспектор по федеральному охотнадзору не может войти в заказник и оформить какие-то документы, потому что там есть какой-то свой региональный инспектор, который, в свою очередь, не может составить протокол за пределами заказника. Я думаю, что это всё надо объединить. Тогда у нас получится 87 человек, которые смогут заниматься на всей территории Иркутской области охотнадзором и федеральным, и региональным, – говорит Сергей Шеверда. Общая численность инспекторов, таким образом, станет почти 700 человек. Но даже существовашими до последнего времени силами охотнадзора ежегодно составлялось около двух тысяч протоколов об административных нарушениях – это только то, что удавалось выявлять. В июне планируется подготовить нормативный документ, который позволит инспекторам выполнять перекрёстные полномочия. Это значит, что составлять протокол по нарушениям и в лесной сфере, и по линии охоты смогут все инспекторы. Как отметил Алексей Туги, бороться с кем, есть: число браконьеров стабильно и если и снижается, то не на много. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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