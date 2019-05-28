Минсоцразвития Приангарья проконсультировало жителей региона в общественной приемной «Единой России»

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 28 мая в соответствии с планом, утвержденным комиссией регионального Совета ИРО ВПП «Едина Россия» по работе с обращениями граждан к председателю партии, приняло участие в тематическом приеме по вопросам соцзащиты. Провела прием начальник отдела организации назначения региональных выплат министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Ирина Гаевая, сообщает пресс-служба реготделения партии. На приеме побывали шесть жителей Иркутска разных категорий: одинокие мамы, законные представители граждан, ставших инвалидами, пенсионеры, дети войны. Людей интересовали вопросы обеспечения жильем и льгот инвалидов, выплаты ежегодной денежной выплаты детям войны, выделения технических средств реабилитации инвалидам, получения услуг социального работка, Часть вопросов была решена на месте, даны разъяснения, остальные оформлены для дальнейшей работы руководителей профильных управлений и отделов министерства. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: единая россия

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