Минстрой и МинЖКХ Иркутской области объединят в одно ведомство

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В структуре правительства Иркутской области грядут изменения. В этом году планируется объединить в одно ведомство министерство строительства и дорожного хозяйства и министерство ЖКХ и энергетики. Об этом 28 мая на встрече в Клубе публичной политики заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Глава региона заявил, что уже подписал распоряжение об объединении. По его словам, решение продиктовано структурой федерального правительства, где сферами строительства и ЖКХ занимается одно министерство. Однако, кто займёт место главы нового ведомства, Сергей Левченко называть отказался.

– В любом случае, перемены будут, но здесь требуется достаточно большое участие самих министерств, будет видно, кто больше к этому близко расположен, лучше воспринимает, а кто, может, со скептицизмом. Скептиков не будем оставлять, – сказал Сергей Левченко.

Сейчас Минстрой Иркутской области возглавляет Светлана Свиркина, которая заняла пост в 2015 году. За ЖКХ и энергетику отвечает Артур Сулейменов. Он стал министром в 2017 году.

К слову, это не первое решение Сергея Левченко по поводу министерств. В 2016 году он разделил на два ведомства министерство спорта и молодёжной политики. Также агентство лесного хозяйства было преобразовано в министерство лесного комплекса.

Кроме того, губернатор анонсировал создание в правительстве Иркутской области управления контроля, решение по которому принял в 2017 году. К этому процессу планируется приступить уже в июне.

– Мы в очень жёстких условиях находимся с точки зрения назначения новых штатов. С федеральным центром в прошлом году было подписано соглашение о том, что мы не будем увеличивать количество чиновников в областной администрации, а численность управления должна быть достаточно большой. В конце прошлого и начале этого года мы старались находить ресурсы из разных министерств. В середине мая уже набрали нужное количество, – сказал глава региона.

Также Сергей Левченко прокомментировал изменения в структуре федерального Кабмина, отметив, что они были незначительными, учитывая, что реструктуризация коснулась лишь бывшего Минобра, который разделили на министерство высшего образования и науки и министерство просвещения.