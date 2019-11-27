Минстрой РФ проверяет, куда Иркутская область потратила деньги на устранение последствий наводнения

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минстрой России проводит проверку по факту использования средств федерального бюджета, выделенных на устранение последствий летнего наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева в регионе работает группа специалистов.

Проверка не завершена, окончательные итоги и предложения по мерам реагирования будут озвучены в срок до 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее в правительстве Иркутской области заявляли, что в использовании федеральных средств, направленных на приобретение жилья пострадавшим от наводнения в Иркутской области и проведение капитального ремонта в повреждённых домах, нарушений не выявлено.