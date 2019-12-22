Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию «Единой России» по запрету продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав, Роспотребнадзор и МВД на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике поддержали позицию «Единой России» об абсолютном запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным табаком.

Соответствующие поправки будут доработаны ко второму чтению законопроекта в части ограничения продажи и распространения прочей никотинсодержащей продукции, сообщает пресс-служба партии.

– На наш взгляд, представлялось бы целесообразным приравнять в плане регулирования никотиносодержащие смеси к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних, – сказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Как сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов, только за вчерашний день поступило 12 заявлений от граждан с просьбой спасти детей.

– До вчерашнего вечера эта продукция не относилась ни к какому виду. Вчера вечером Анна Юрьевна (Попова – глава Роспотребнадзора) подписала письмо считать эти вещества пищевой продукцией. И только со вчерашнего вечера эта продукция подпадает под какие-то ограничения. Полиция не могла ничего делать, потому что это была нерегулируемая продукция, – добавил Храпов.

Член генсовета партии, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский уверен, что в первую очередь в решении этого вопроса необходимо сделать упор на категорический запрет продажи никотиносодержащих смесей наравне с жевательным, сосательным табаком несовершеннолетним.

– Соответствующие поправки будут доработаны ко второму чтению законопроекта. Кроме того, необходимо запретить продажи через интернет. Также целесообразно наделить профильные органы власти возможностью досудебной блокировки сайтов, где ведётся продажа этих изделий – такая практика уже есть, – сказал он.

По мнению Боярского, «так называемые конфеты, леденцы, мармелад и прочие вариации никотиносодержащей продукции, замаскированной под пищевые аналоги, нужно нормой запретить как класс».

– Внешне привлекательные баночки, в которые упакован снюс и его аналоги, должны быть точно так же промаркированы, как и табак. При этом нужно осторожно подойти к этому вопросу, учитывая то, что некоторые продукты, например, никотиновые пластыри и жвачки, которые продаются в аптеках, не должны подпасть под запрет, – заключил парламентарий.

Напомним, о необходимости ввести регулирование продажи никотиносодержащих жевательных смесей или вариант их запрета во время приема граждан 3 декабря заявил председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев.

– Надо вообще проанализировать, а в других странах – какое регулирование этого существует?»– сказал он, выразив уверенность, что «в современных государствах просто так это не должны отдавать на откуп торговле».

– Либо нужно это запрещать, и это тоже один из возможных выходов, – добавил премьер.