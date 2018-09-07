Митинг иркутского штаба Алексея Навального против повышения пенсионного возраста провели без происшествий

Иркутск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 сентября сторонники оппозиционера Алексея Навального провели митинг против пенсионной реформы. Об этом сообщается на странице иркутского штаба политика в соцсети «Фейсбук».

– Всё прошло без происшествий, полиция не мешала нам проводить акцию, каждый желающий смог высказать своё мнение на свободном микрофоне, – рассказали в штабе.

Напомним, «навальнисты» подавали в администрацию Иркутска уведомление о митинге в 500 человек на площади 50-летия Октября.

Кстати, 4 сентября свой митинг провели и коммунисты. К протесту присоединились Всероссийский женский союз «Надежда России», горно-металлургический профсоюз России, ВКПБ, Российское социалистическое движение.

Напомним, в Госдуму летом внесли законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Начало повышения намечено на 2019 год. При этом в конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин высказал собственные предложения относительно этой реформы. Так, вместо увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет он предложил увеличить его только до 60 лет.​ Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей, согласно инициативе главы государства, получат многодетные матери.