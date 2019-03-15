«Молодая гвардия» готовит пакет обращений по нарушениям на выборах главы Куйтуна

Куйтунский район, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборах главы поселка Куйтун зафиксированы многочисленные нарушения. «Молодая Гвардия» готовит пакет обращений в избирательные комиссии и правоохранительные органы по фактам выявленных нарушений. Об этом заявил руководитель регионального отделения организации Артём Цындыжапов.

Он сообщил, что «молодогвардейцы» выставили на выборах главы поселка Куйтун группу активистов, которые наблюдают за ходом голосования. Без работы они не остались. По всей территории Куйтуна фиксируются массовые нарушения избирательного законодательства, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

– Наши оппоненты поставили перед собой задачу выиграть выборы путем подкупа и подвоза избирателей, – говорит Артем Цындыжапов.

Все нарушения задокументированы на фото- и видеоматериалах.

– «Молодая гвардия» всегда выступает за честные выборы, – продолжает Артём Цындыжапов. – В Куйтуне мы находимся, чтобы защитить интересы кандидата от «Единой России» и интересы наших избирателей.

Напомним, 17 марта проходят выборы главы Куйтуна. За кресло борются председатель думы МО Анатолий Лапанов от ЛДПР, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат думы Куйтунского района Артём Пальчик от партии «Родина», пенсионер Максим Стогний от КПРФ, самовыдвиженец, менеджер ирландского паба Павел Харитоненко и начальник организационного отдела администрации Куйтунского района Людмила Яковлева от «Единой России».

Ранее в ТИК поступила жалоба о незаконной агитации в пользу кандидата от партии «Родина» Артёма Пальчика, ещё 19 – в участковые избирательные комиссии. Жалоба, поданная в территориальную комиссию, рассмотрена и передана в ГУ МВД по Иркутской области. Также сообщалось о том, что на одном из участков обнаружили камеру, направленную прямо на урну и недопуске наблюдателя от ЕР к процедуре выездного голосования.

Досрочные выборы главы Куйтуна проводятся в связи с отставкой Альбины Хомич, занявшей пост в 2017 году. В её работе надзорные органы нашли многочисленные нарушения. Прокуратура Иркутской области подала в суд на Альбину Хомич, поскольку она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Куйтунский районный суд иск удовлетворил. УФАС по Иркутской области оштрафовало на 20 тысяч рублей Альбину Хомич за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок при благоустройстве парка Куйтуна.