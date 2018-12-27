Молодежная дума Иркутска приняла ряд решений на заключительном заседании в 2018 году

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Четвертое заседание молодежной думы Иркутска состоялось 27 декабря под председательством Даниила Литвинова.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, молодые депутаты приняли ряд решений, касающихся организации работы молодежного представительного органа власти, и обсудили несколько проектов, к реализации которых планируется приступить в 2019 году.

Главным вопросом повестки стало внесение изменений в положение о молодежной думе Иркутска. Свои предложения представили наблюдательный совет молодежной думы, депутаты Константин Чиров и Владимир Иващенко. Так, были упразднены комиссии Молодежной думы по собственности и земельным отношениям, по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, по экономической политике и бюджету и по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Вместо них образованы новые комиссии по информационной политике и рекламе и по молодежной политике.

Откорректирован порядок посещения заседаний молодежной думы и заседаний комиссий, порядок досрочного прекращения полномочий депутата молодежной думы, дополнена статья положения, определяющая статус депутата. Также приняты решение об избрании секретарей каждой комиссии молодежной думы с определением круга их обязанностей и решения об утверждении бланков молодежной думы, образцов значка и удостоверения депутата.

Кроме того, на заседании единогласно принято решение утвердить добровольное сложение полномочий депутатом Игорем Луговских. В числе прочих вопросов обсудили возможность назначения депутатов молодежной думы помощниками депутатов думы Иркутска на общественных началах.

Депутат Иван Федоров по собственному желанию освободил должность председателя комиссии по социальной политике. Вместо него председателем избрали депутата Елену Неудачину. В завершение утвердили план работы молодежной думы Иркутска на первое полугодие 2019 года. В том числе планируется начать работу над проектом «Грамотные родители» и провести круглый стол «О развитии молодежной политике в Иркутске и Иркутской области».