Молодёжный парламент Иркутской области наделят правом законодательной инициативы

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В повестку 62-й сессии Законодательного собрания Иркутской области включен вопрос о наделении Молодёжного парламента правом разработки проектов законов, поправок к проектам законов региона и внесения их в порядке законодательной инициативы. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Напомним, ранее соответствующие изменения были внесены в Устав Иркутской области. Как отметил председатель регионального парламента Сергей Брилка, законопроект имеет большое значение не только для развития молодежного парламентаризма в Приангарье, но и в целом для повышения интереса молодежи к участию в политической и законотворческой жизни территории.

– Сегодня политическая жизнь Иркутской области согласно социологическому опросу, проведенному сотрудниками ИГУ, интересует не больше трети молодых жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет. При этом лишь каждый десятый респондент отметил, что интересуется политическими событиям на уровне своего города или района, – привел данные статистики Сергей Брилка. – Также молодежь слабо участвует в избирательных кампаниях. Среди молодых жителей Приангарья мы наблюдаем так называемый политический абсентеизм или уклонение избирателей от участия в выборах. Возможность самим разработать и внести законопроект – это конкретный механизм для участия молодежи в политической жизни региона.

В полной мере воспользоваться правом законодательной инициативы сможет Молодежный парламент следующего созыва. Срок полномочий действующих депутатов заканчивается одновременно с окончанием полномочий Законодательного собрания Иркутской области второго созыва.