Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодежный парламент при Заксобрании Иркутской области утвердил регламент и план работы на 2019 и 2020 годы.

Как сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя Молодежного парламента Ивана Комелькова, за 2,5 месяца с момента избрания нового состава проделана большая работа по взаимодействию с депутатским корпусом Заксобрания и Молодежным парламентов при Госдуме РФ, направленная на разработку регламента, формирование комитетов и комиссий.

– Одним из новшеств Регламента станет статья, посвященная формированию кадрового резерва Молодежного парламента. В резерв войдут молодые люди, участвующие в выборах в Молодежный парламент, но не попавшие в его состав. Такая совместная работа с молодежью позволит усилить позицию Молодежного парламента, будет способствовать более эффективной законотворческой деятельности, а также успешной реализации мероприятий, – говорится в сообщении.

В ходе сессии парламентарии рассмотрели и план работы, рассчитанный до июля 2020 года. В него включены мероприятия комитетов и комиссий, круглые столы, а также рабочие поездки и законотворческая деятельность.

В частности, депутаты примут участие в обсуждении нового областного закона «О молодом специалисте», рассмотрят вопросы о летней трудовой занятости несовершеннолетних, проблемах межнационального согласия, развитии молодежного предпринимательства и многие другие. Депутаты начнут реализацию проекта по формированию экологической культуры «ЭкоПоколение», примут активное участие и выступят организаторами патриотических мероприятий и акций, направленных на формирование здорового образа жизни.