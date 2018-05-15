Молодёжный парламент в Иркутской области сможет вносить в ЗС законопроекты

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодёжный парламент при Заксобрании Иркутской области наделили правом законодательной инициативы. Такое решение принято на сессии областного парламента 16 мая. До этого соответствующие изменения уже были внесены в Устав Иркутской области, сообщает пресс-служба ЗС.

По словам спикера регионального парламента Сергея Брилки, эти законодательные новшества имеют большое значение не только для развития молодёжного парламентаризма в Приангарье, но и в целом для повышения интереса молодёжи к участию в политической и законотворческой жизни территории. На сегодняшний день таким правом законодательной инициативы обладают молодежные парламенты при законодательных органах в пяти субъектах России.

Как отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Ирина Синцова, депутаты Молодёжного парламента давно являются партнёрами областных парламентариев в законотворческой деятельности. Так, они принимали активное участие в работе над законами, касающимися установления так называемого комендантского часа, поддержки семей, имеющих детей, развития спорта и молодежной политики.

Кроме того, депутаты Молодёжного парламента являются инициаторами и организаторами многих социально значимых проектов и акций, направленных на повышение престижа рабочих профессий, профилактику наркомании, патриотическое воспитание.

В полной мере воспользоваться правом законодательной инициативы сможет Молодёжный парламент следующего созыва. Срок полномочий действующих депутатов заканчивается одновременно с окончанием полномочий Законодательного собрания Иркутской области второго созыва.