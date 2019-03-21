Молодогвардейцам Иркутска презентовали проект «ПолитСтартап»

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках встречи молодогвардейцев Иркутска 21 марта руководитель городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Константин Бушуев рассказал о кадровом партийном проекте «ПолитСтартап» и призвал молодежь стать его участниками.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, участие в собрании ИГО «Молодой Гвардии Единой России» приняли более 30 активистов. О проектной и мобилизационной деятельности отделения рассказал Константин Бушуев, также он выделил необходимость активного участия в предстоящей выборной кампании через проект «ПолитСтартап».

– Наш слоган «Работаем на развитие молодежи Иркутска» сегодня под собой объединяет сотни молодых людей, например, за наш проект «Парк инициативной молодежи» отдали голоса восемь тысяч иркутян. Наши проекты являются опорой при общении с гражданами. А в преддверии выборов в думу Иркутска мы приглашаем каждого из вас принять участие в проекте «Единой России» «ПолитСтартап», партнером которого является «Молодая Гвардия». Уже сейчас в проекте активно регистрируются иркутская молодежь. Уверен, что «ПолитСтартап» станет отличной стартовой площадкой для вас, – отметил Константин Бушуев.

Руководитель аппарата городского отделения МГЕР Дмитрий Гаврилюк доложил о работе в сфере медиа и аппаратной работе. О деятельности молодежной думы Иркутска рассказал ее председатель, член штаба городского отделения Даниил Литвинов.

Напомним, регистрация на сайте politstartup.er.ru продлится до 30 апреля 2019 года. В этом году проект охватит 36 регионов – от Калининграда до Чукотки. Кадровый проект «ПолитСтартап» направлен на кадровое обновление партийных рядов. К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. По последним данным, к началу марта около 2,5 тысячи человек подали заявки на участие в проекте. Впервые кадрово-образовательный проект «Единой России» был запущен в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие 1609 человек из 24 регионов, были избраны 87 молодых депутатов от «Единой России».