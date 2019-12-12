Молодогвардейцы оказали помощь пенсионерам и людям с ОВЗ в Иркутске

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 11 декабря оказали помощь инвалиду третьей группы и пенсионеру. Они расчистили придомовую территорию от снега. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия», пятеро молодогвардейцев посетили два дома по адресу Ключевая 2-ая №22 и Потанина №18. Активисты накололи дрова, для обогрева дома. Привезли питьевую воду. – Молодогвардейцы постоянно пытаются оказать помощь людям, которые в этом нуждаются. В этот раз мы помогли двум бабушкам. У них не всегда получается следить за территорией своего дома, убирать снег или элементарно принести питьевой воды из колонки, которая находится вдали от их домов. Вот мы и решили с ребятами помочь в этом деле. Для нас это не сложно, а для них огромная помощь по хозяйству, – рассказал исполняющий обязанности руководителя Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Даниил Литвинов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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