Молодогвардейцы продолжаю мониторинг больниц на доступность среды для людей с ОВЗ

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодогвардейцы Иркутского регионального отделения 20 ноября провели очередной мониторинг медицинских учреждений в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в городе Усть-Илимске и Саянске. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Рейды доступности аптек и поликлиник Иркутской области для людей с ограниченными возможностями здоровья будут продолжаться.

Напомним, что в рамках мониторинга участники рейда проверяют наличие пандусов на ступенях, расположение оповещающего звонка для вызова социального работника к людям с ограниченными возможностями, а также возможность самостоятельного посещения здания людьми с ОВЗ.

Молодогвардейцы проверили четыре государственных медицинских учреждений в Усть-Илимске и три в Саянске. В ряде госучреждений активисты обнаружили нарушения.

В Усть-Илимской городской детской поликлинике, которая расположена по адресу улица Юбилейная №1 отсутствует пандус и кнопка вызова социального работника. Такие же нарушения были обнаружены в «Железнодорожной врачебной амбулатории» поселка Железнодорожный. В стоматологической поликлинике, на правом берегу Усть-Илимска, кнопка вызова социального работника имеется, но пандус отсутствует, что делает недоступным данное учреждение людям с ОВЗ.

– К сожалению, не везде есть необходимое оборудование для людей с ограниченными возможностями. Это изъян министерства здравоохранения Иркутской области, которое обязано оборудовать медицинское учреждение в соответствии с федеральным и международным законодательством, – рассказал Врио руководителя Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Даниил Литвинов.

По итогам мониторинга молодогвардейцы обратились в администрацию медицинских учреждений с требование устранить данные нарушения.