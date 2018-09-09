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10.09.2018

МВД не зафиксировало серьёзных инцидентов на выборах в Иркутской области 9 сентября

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 сентября, в единый день голосования, серьёзных происшествий и инцидентов допущено не было. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

На протяжении нескольких суток полицейские несли службу на избирательных участках, осуществляли охрану общественного порядка во время массовых мероприятий, принимали и рассматривали сообщения и жалобы о нарушениях выборного законодательства.

По каждому из зарегистрированных заявлений проводятся проверки, по результатам которых будут приняты правовые решения, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области 9 сентября проходили выборы в Законодательное собрание региона, а также муниципальные кампании. Как сообщали в движении в защиту прав избирателей «Голос», на «Карту нарушений» за 9 сентября поступило 14 жалоб из Иркутска, Усть-Кута, Усть-Илимска, Тулуна, Зимы.

Наиболее распространенным видом нарушений является подвоз и давление на избирателей, считает «Голос» и указывает на то, что это может повлиять на окончательные результаты голосования по некоторым округам, поскольку средняя явка избирателей, по информации избирательной комиссии Иркутской области, является низкой, и свое волеизъявление выразили не более, чем каждый пятый избиратель.

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