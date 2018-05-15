На 150 тысяч рублей оштрафовал Октябрьский суд Иркутска организатора «шествия Навального» 5 мая

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска на 150 тысяч рублей оштрафовал одного из членов «Штаба Алексея Навального в Иркутске» Захара Сарапулова за организацию шествия по городу 5 мая.

Как сообщает пресс-служба суда, заседание состоялось 15 мая. Захар Сарапулов обвинялся в повторном нарушении установленного порядка «проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Согласно статье 20.2 КоАП, если действие нарушителя не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрен штраф – от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, изначально согласованное с администрацией Иркутска как митинг мероприятие прошло на площади 50-летия Октября. Однако затем его участники прошли колонной к скверу имени Кирова, убрав все плакаты, но выкрикивая критикующие действующую власть лозунги. По разным оценкам, в шествии участвовали около 600 человек.