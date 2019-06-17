На 16-й сессии ЗС Иркутской области рассмотрят около 50 вопросов

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области 17 июня утвердила проект повестки 16-й сессии, запланированной на 19 июня. Всего на сессии будет рассмотрено около 50 вопросов.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в повестку сессии включены вопросы социальной направленности, в частности, планируется рассмотреть изменения в закон о ветеранах труда Иркутской области, в закон о порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и ряд других.

В сфере природопользования парламентарии рассмотрят изменения в закон «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», касающиеся продления срока действия идентификационных карт. Принять в первом чтении планируется законопроект о внесении изменений в закон «О градостроительной деятельности в Иркутской области», разработанный Заксобранием в рамках плана «Трансформация делового климата». Кроме того, депутаты рассмотрят ряд вопросов в бюджетной сфере и в сфере государственного строительства и местного самоуправления.

В рамках сессии состоится правительственный час «О реализации в Иркутской области национальных проектов, разработанных в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Особое внимание парламентарии уделят вопросам, связанным с переходом на новую систему обращения с ТКО, которые рассмотрят в ходе муниципального часа. С докладами выступят председатели дум Иркутского района и Саянска.

Также на сессии будут заслушаны отчет губернатора Иркутской области о результатах деятельности правительства Иркутской области за 2018 год и отчет о распоряжении областной государственной собственностью за 2018 год.