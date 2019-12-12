На 25-й сессии ЗС Иркутской области рассмотрят более 40 вопросов

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Утвержден проект повестки 25-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, запланированной на 13 декабря. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов.

Как сообщает пресс-служба ЗС, центральными вопросами предстоящей сессии станут принятие областного бюджета на предстоящий трехлетний период, а также корректировка бюджета этого года. В частности, в декабре будут выделены дополнительные средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

В окончательном чтении планируется рассмотреть законопроект, внесенный спикером областного парламента Сергеем Соколом и касающийся предоставления бесплатного питания школьникам, достигшим совершеннолетия, из малоимущих и многодетных семей. В настоящее время право на эту меру социальной поддержки имеют только школьники младше 18 лет. Однако не все заканчивают обучение в школе к этому возрасту. В связи с этим, предлагается сохранить для 18-летних школьников, ранее пользовавшихся льготой, возможность получения бесплатного питания до завершения ими обучения в школе.

Депутаты также рассмотрят проект закона «Об ограничении розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Иркутской области», которым предлагается запретить продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также запретить их продажу в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

В повестку сессии также включен законопроект «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Предусматривается введение новых категорий работников, в частности тьюторов, дефектологов, преподавателей бурятского языка.

Также на сессии обсудят парламентский запрос «О необходимости сохранения в филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» в Усть-Илимске подготовки специалистов по программам высшего образования».