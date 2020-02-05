На досрочных выборах главы Балаганского МО выдвинулись первые кандидаты

Балаганский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах главы Балаганского МО, которые планируют провести 22 марта 2020 года, выдвинулись первые кандидаты. Об этом сообщает пресс-служба облизибиркома.

Это самовыдвиженец Татьяна Николаева и представитель ЛДПР Наталья Громашевская. Кроме того, на выборах в думу Балаганского МО выдвинуты 10 кандидатов от ЛДПР.

Напомним, также 22 марта запланированы избрание главы Утуликского муниципального образования Слюдянского района и выборы главы МО «Баяндай». На эту же дату назначено голосование за нового главу Голоустненского муниципального образования.

Добавим, в Иркутской области в 2020 году ожидается масштабная избирательная кампания регионального уровня и ряд муниципальных. Избирательный цикл предстоящего года откроют досрочные выборы главы муниципального образования «Хохорск» (Боханский район). Местная дума назначила голосование на 1 марта.

В единый день голосования 13 сентября состоятся выборы губернатора Иркутской области. Выборы должны быть назначены Законодательным собранием в период с 4 по 14 июня.

Также на второе воскресенье сентября запланированы 64 муниципальные избирательные кампании. В частности, предстоит избрать мэров Иркутского, Братского, Чунского, Заларинского, Качугского, Мамско-Чуйского районов. Кроме того, состоятся выборы мэров Черемхово, Ангарска, Свирска, здесь же будут сформированы новые составы дум.