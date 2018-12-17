На фракции «Единой России» в ЗС Приангарья обсудили итоги 18-го съезда партии

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании фракции «Единой России» депутаты ЗС Приангарья подвели итоги 18-го съезда партии, обсудили повестку дня восьмой сессии областного парламента и утвердили график приема граждан депутатами-членами фракции в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева на первое полугодие 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». Открывая заседание, руководитель фракции в Законодательном собрании Иркутской области Кузьма Алдаров отметил, что съезд прошел под девизом: «Обновление», «Открытость», «Лидерство» и внес серьезные изменения в устав партии. Благополучие человека, единство и суверенитет, лидерство и развитие – вот главные ценностные ориентиры, на которых «Единая Россия» строит свою деятельность. Кузьма Алдаров отметил, что партия взяла курс на обновление, и все решения съезда, от критериев оценки собственных партийных отделений до этических норм подчинены ключевой задаче – партия должна стать более понятной, прозрачной, доступной для людей и представлять людей, то есть «Единая Россия» должна стать народной, а не правящей партией. Кузьма Алдаров сообщил, что делегация Иркутской области приняла активное участие в работе 18-го съезда, и предложил заслушать депутатов-участников съезда. Так, первый заместитель секретаря Иркутского регионального отделения партии, заместитель спикера областного парламента Александр Ведерников отметил, что в работе пленарного заседания принял участие президент РФ Владимир Путин. «Это ставит точку во всех дискуссиях на тему будущего «Единой России», - подчеркнул Ведерников. Он также отметил, что лидер партии определил задачи и векторы работы «Единой России». Рассказывая о работе съезда, Артем Лобков подробно остановился на кадровом проекте «Политический лидер», которому уже дан старт и сейчас идет прием анкет-заявок. По его словам, по итогам работы дискуссионных площадок, которые прошли в ноябре, Иркутское региональное отделение партии направило в ЦИК пакет предложений, в том числе предложение о необходимости обучения партийцев и сторонников. Подобные просьбы в ЦИК поступили из других регионов. Итог – на съезде заявлен большой образовательный проект – Высшая школа. В него можно войти через проект «Политический лидер». Лобков сообщил, что участие в нем могут принять члены партии и сторонники, а также помощники депутатов всех уровней, от 20 до 50 лет, которые получат не менее двух рекомендаций партийцев и пройдут конкурсный отбор. Прием анкет-заявок от участников возрасте заканчивается 28 декабря, с 8 по 15 января следующего года участник будет выполнять задания в личном кабинете, а с 15 по 25 января пройдет трехэтапное тестирование. С 26 по 15 февраля экспертная группа «Политического лидера» подведет все итоги и определит финалистов, которые будут включены в кадровый резерв «Единой России», и уже с 20 февраля начнется их обучение в Высшей партийной школе. «Партия планирует открыть новые лица, помочь членам и сторонникам Партии в реализации их лидерского потенциала, подготовить их к публичной политической и общественной деятельности», - отметил Лобков. Заместитель секретаря по проектной работе, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова остановилась на новых направлениях проектной деятельности. По ее словам, «Единая Россия» запустит в 2019 году новый проект «Чистая страна», будет возобновлен проект «Бассейны вузов». Также будет возобновлено строительство ФОКов в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт». Дикусарова отметила, что успешный партийный проект «Культура малой Родины» получит три новых направления: «Автоклубы», «Модельные библиотеки» и «Обеспечение оборудованием детских школ искусств и училищ искусств». По мнению замсекретаря по проектной деятельности, со следующего года партпроекты наполняются федеральными деньгами, в том числе в два раза увеличится два раза финансирование проекта «Городская среда». «Иркутской области выделены серьезные средства на эти проекты. Мы должны рассказать жителям, что за этими проектами стоит партия «Единая Россия», - подчеркнула Дикусарова. Депутаты фракции также обсудили повестку дня восьмой сессии областного парламента и утвердили график приема граждан депутатами-членами фракции в Региональной общественной приемной председателя партии на первое полугодие 2019 года. Особое внимание руководитель фракции обратил на то, что для фракций партии в региональных представительных органах необходимо сделать обязательной практику – обсуждать с гражданами планы законотворческой работы и активно использовать в работе с избирателями информационную систему «Избиратель – депутат». ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр ведерников

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