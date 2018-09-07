На избирательных участках Иркутской области дежурят более 7,7 тысяч спасателей

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 7,7 тысяч человек и 1,4 тысячи единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и МЧС России 9 сентября, в единый день голосования, находятся в готовности к реагированию на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций и пожаров на всей территории Иркутской области.

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы на учет взяты 1 тысяча 962 места проведения выборов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Все они проверены или обследованы, с обслуживающим персоналом и избирательными комиссиями проведены инструктажи и отработаны планы эвакуаций.

Во время подготовки с личным составом дежурных караулов проведены пожарно-тактические учения и занятия. Кроме этого, при проведении тренировок и учений уточнены алгоритмы межведомственного взаимодействия, проверены противопожарные водоисточники и места заправки водой пожарной техники вблизи от объектов выборов.

На дежурстве в местах постоянной дислокации находятся 2 тысячи 119 человек личного состава и 552 единицы техники подразделений всех видов пожарной охраны региона. Заблаговременно проведен комплекс организационно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах избирательной кампании.

Как сообщили в облизбиркоме, все избирательные участки открылись в 8.00. Помимо выборов в Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва, в 28 муниципалитетах проходят муниципальные выборы.

Видеонаблюдение установлено на 310 избирательных участках, откуда в интернет будет вестись прямая трансляция хода голосования. На этих участках закреплены более 34% избирателей. КОИБы установлены на 135 участках, из которых 97 – в Иркутске, остальные в Ангарске. Протоколы с QR-кодами будут использовать более чем на 92% участках.

Всего в бюллетени на выборах регионального парламента включено семь партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене – от четырех до семи кандидатов.