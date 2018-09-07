На избирательный участок на станции Батарейная вызвали полицию

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В УИК №573 на станции Батарейная в Иркутске вызвали полицию, чтобы пресечь подвоз избирателей. Об этом сообщается на странице движения в защиту прав избирателей движения «Голос» в соцсети «Фейсбук».

– С утра между участками ездил бежевый автобус 041, который подвозил избирателей за одного из кандидатов. Члены ПСГ и наблюдатели от других кандидатов были не в восторге. Они решили противодействовать этому. Приехала полиция, – сообщает глава организации Алексей Петров.

Также поступила жалоба на работу КОИБов в Ангарске. Аппаратура зажёвывает бюллетени.

– Народ ругается. Только что мужчина вышел из участка с бюллетенем в знак протеста, члены комиссии не смогли его остановить. Говорят, что еще один либо проделал то же самое, либо был остановлен-таки членом комиссии, – сообщают в «Голосе».

Как прокомментировали в облизбиркоме, ситуацию поставили на контроль. Операторам КОИБ посоветовали прочистить считывающие «линейки». При любых сбоях прибудут специалисты из сервисного центра. Кроме того, на участке есть стационарные ящики для продолжения голосования.

Напомним, в Иркутской области 9 сентября проходят выборы в Заксобрание третьего созыва. К полудню явка достигла почти 9,8%.