На комиссии по регламенту при Заксобрании Приангарья рассмотрели претендентов на почетные грамоты ЗС

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Восемь проектов постановлений о награждении почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области рекомендовали к принятию члены комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.

Как сообщает пресс-служба ЗС, заседание прошло 15 мая под руководством Ольги Безродных. Участие в нем приняли депутаты Ольга Носенко, Лариса Егорова, Светлана Шевченко, Андрей Андреев, Георгий Любенков, Наталья Дикусарова, Роман Габов, Андрей Маслов, Николай Труфанов.

Так, за достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области предложено наградить почетной грамотой Законодательного собрания и.о. начальника отдела кадров и государственной службы Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Татьяну Куторкину.

За значительный вклад в развитие образования в регионе депутаты рекомендовали наградить заведующую Буретским детским садом в Боханском районе Татьяну Григорьеву.

За значительный вклад в развитие образования к награждению рекомендована заместитель директора по учебно-воспитательной работе Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия Людмила Иванова.

За активную общественно-политическую деятельность наградить предложено наградить генерального директора ООО «Иркутское упаковочно-производственное предприятие» Елену Ломовицкую.

Рекомендован к принятию проект постановления о награждении за достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в Иркутской области Нины Чекотовой – генерального директора ООО «УчетСервис».

За активную общественно-политическую деятельность рекомендовано наградить электромеханика Тайшетского регионального центра связи Иркутской дирекции связи центральной станции связи ОАО РЖД Павла Петрова.

Почетной грамотой за значительный вклад в социальное развитие и за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области предложено наградить секретаря руководителя муниципального образования «Усть-Ордынское» Светлану Сахаеву.

Парламентарии также рекомендовали наградить почетной грамотой за развитие местного самоуправления, значительные успехи в организации предпринимательской деятельности, вклад в социальное развитие, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Бориса Алексеева.

Члены комиссии по регламенту также обсудили информацию о состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской области за 2019 год. Как было отмечено, поддержка таких организаций оказывается в рамках подпрограммы «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы. Объем финансирования в 2019 году за счет средств областного бюджета был запланирован в размере 45,8 млн рублей. Предоставлена 191 субсидия, из них на реализацию социально значимых проектов – 52, в области национальной политики – 22, на возмещение затрат, связанных с участием в мероприятиях – 33, в сфере культуры и искусства – 20, в сфере молодежной политики – 40, аккредитованным региональным спортивным федерациям – 13, в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) – 11. Имущественная поддержка из средств областного бюджета оказана 31 организации, из средств муниципальных бюджетов – 201 организации. Депутаты приняли информацию к сведению.

Кроме того, на заседании было принято решение о создании рабочей группы в связи с необходимостью внесения изменений в Регламент Законодательного собрания. Это обусловлено работой над законопроектом о внесении изменений в закон «О Законодательном собрании Иркутской области». Как напомнила Ольга Безродных, документом предусмотрена возможность созыва чрезвычайных сессий областного парламента в условиях режима повышенной готовности, а также по вопросам направления отзывов на проекты федеральных законов и по иным вопросам в случаях, не терпящих отлагательства. Также законопроектом предлагается закрепить право депутатов участвовать в чрезвычайном заседании с использованием систем видеоконференц-связи. Инициатива будет рассмотрена на очередной сессии областного парламента.