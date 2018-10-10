На комиссии по регламенту Заксобрания вскрылся скандал во фракции «Справедливой России»

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комиссии по регламенту Заксобрания Иркутской области 11 октября принято решение включить в Реестр депутатских фракций и депутатских групп в ЗС четыре партийные структуры и одну группу. Это фракции «Единой России«, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России« и депутатская группа партии «Гражданская платформа».

Стоит отметить, что с момента образования фракций в некоторых из них произошли изменения. Так, из фракции ЕР были исключены Сергей Брилка (в связи с переходом на работу в Совет Федерации) и Александр Якубовский (получивший мандат депутата Государственной думы). Приняты во фракцию Степан Франтенко (ему достался мандат Сергея Брилки) и Геннадий Осодоев (по мандату, который освободился после перехода Якубовского в ГД).

В КПРФ и ЛДПР пока без изменений. А вот у фракции «Справедливой России» наметился очевидный раскол, чреватый мини-скандалом. Дело в том, что вопрос об избрании руководителя фракции был проведен с нарушением партийных регламентов, без участия аппарата фракции, без соответствующе оформленных документов.

Как стало известно на заседании комиссии по регламенту, руководитель регионального отделения СР Лариса Егорова не была уведомлена о проведении общего собрания фракции по этому поводу и не участвовала в нем: два других члена фракции – Александр Гаськов и Светлана Петрук – 24 сентября вдвоем решили, что фракцию СР в Заксобрании возглавит Петрук. Ларису Егорову поставили перед фактом, с чем она не намерена соглашаться. К слову, при создании фракции именно Ларису Егорову партия рекомендовала в качестве руководителя ячейки «Справедливой России» в ЗС.

Вопрос о ситуации во фракции СР будет рассмотрен на следующем заседании комиссии по регламенту, которое должно состояться в срок до 24 октября – даты следующей сессии ЗС.

Напомним, во фракции СР состоят три человека – Лариса Егорова, Александр Гаськов и Светлана Петрук.

Во фракции КПРФ – 18 человек: Илья Сумароков (старший), Ольга Носенко, Сергей Бренюк, Роман Габов, Андрей Левченко, Анатолий Обухов, Светлана Шевченко, Валерий Хайдуков, Андрей Маслов, Антон Романов, Виктор Кондрашов, Иван Крывовязый, Евгений Сарсенбаев, Александр Белов, Андрей Андреев, Галина Кудрявцева, Павел Сумароков, Денис Шершнев.

Во фракции ЛДПР – Георгий Любенков, Олег Попов, Дмитрий Бриток, Дмитрий Тютрин.

В депутатской группе «Гражданской платформы» – Ольга Безродных, Александр Битаров и Евгений Бакуров.

Во фракции ЕР – 17 человек: Кузьма Алдаров, Александр Ведерников, Александр Вепрев, Наталья Дикусарова, Антон Красноштанов, Магомед Курбайлов, Артем Лобков, Виталий Перетолчин, Виктор Побойкин, Тимур Сагдеев, Ирина Синцова, Сергей Сокол, Николай Труфанов, Нина Чекотова, Виктор Шпаков, Степан Франтенко, Геннадий Осодоев.