На конференции «Единой России» предложат создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов в регионах

Москва, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На конференции «Единой России» «Направление 2026», которая пройдет 21 мая, будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами ЕР. В основном, эта система коснется депутатов в регионах. – Оценка недобросовестным действиям должна даваться не только в публичной плоскости. В связи с этим на конференции будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов-членов «Единой России» за неприемлемое поведение и недобросовестную работу. В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей, – рассказал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, добавив, что оценке подлежит и то, как депутат общается с людьми, его поведение. Он отметил, что не меньшее внимание должно уделяться моральному облику депутата в различных ситуациях, в том числе бытовых. По мнению Андрея Турчака, недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери – соответственно, этот аспект должен быть включен в систему оценки. Также в партии планируют ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России», которая находится в разработке и с этого года будет запущена. – У каждого члена партии будет доступ к этому кабинету, через который планируется проводить электронное голосование как по внутрипартийным процедурам, не связанным с выборами, так и по предварительному голосованию, – пояснили в пресс-службе «Единой России». СПРАВКА: Партийная конференция «Направление 2026» пройдет в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России». В рамках мероприятия запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной думы. Конференция «Направление 2026» завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах прошли дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработали основные проблемы в данной части. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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