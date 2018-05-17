|Политика
|18.05.2018
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На конференции «Единой России» предложат создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов в регионах
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Москва, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На конференции «Единой России» «Направление 2026», которая пройдет 21 мая, будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами ЕР. В основном, эта система коснется депутатов в регионах.
– Оценка недобросовестным действиям должна даваться не только в публичной плоскости. В связи с этим на конференции будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов-членов «Единой России» за неприемлемое поведение и недобросовестную работу. В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей, – рассказал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, добавив, что оценке подлежит и то, как депутат общается с людьми, его поведение.
Он отметил, что не меньшее внимание должно уделяться моральному облику депутата в различных ситуациях, в том числе бытовых. По мнению Андрея Турчака, недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери – соответственно, этот аспект должен быть включен в систему оценки.
Также в партии планируют ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России», которая находится в разработке и с этого года будет запущена.
– У каждого члена партии будет доступ к этому кабинету, через который планируется проводить электронное голосование как по внутрипартийным процедурам, не связанным с выборами, так и по предварительному голосованию, – пояснили в пресс-службе «Единой России».
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