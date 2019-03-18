На мартовской сессии Заксобрания Иркутской области рассмотрят 30 вопросов

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области, которая прошла 18 марта под председательством Сергея Сокола, утвердила проект повестки 12 сессии, запланированной на 20 марта. Всего на сессии будет рассмотрено более 30 вопросов.

В социальной сфере депутатский корпус рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», внесенный депутатами Законодательного собрания Александром Гаськовым и Артёмом Лобковым.

Проектом закона предлагается увеличить ежемесячные выплаты родителям, взявшим под опеку ребенка. Также планируется рассмотреть четыре законопроекта, касающиеся мер социальной поддержки, внесенные уполномоченным по правам человека в Иркутской области Виктором Игнатенко. В настоящее время такие выплаты предоставляются гражданам по месту проживания, законопроектами же предлагается предоставить возможность получения выплат по месту пребывания.

Также будет рассмотрен проект изменений в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», внесенный группой депутатов, которым предлагается предоставлять жителям центральной экологической зоны Байкальской природной территории право выбора района, где им могут быть бесплатно выделены земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Кроме того, в рамках сессии состоится правительственный час «О ходе исполнения программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года №2145-р, в части перехода на односменный режим обучения».

Депутаты также заслушают отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки за период октябрь-декабрь 2018 года и ежегодный отчет начальника ГУ МВД по Иркутской области Андрея Калищука.