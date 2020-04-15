На пост мэра города Иркутска появился седьмой кандидат

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города Иркутска приняла сегодня документы у седьмого претендента. Им стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.

Как сообщает пресс-служба думы города, заседание комиссии, на котором будут приняты решение о регистрации либо отказе в регистрации в качестве кандидатов состоится 17 апреля 2020 года в 14:00. Все претенденты приглашены на заседание.

Напомним, ранее Телеинформ сообщал о том, что утром 16 апреля заявление подал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский.

Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Также напомним,15 апреля в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска подали документы сразу два претендента – Сергей Похабов и бывший вице-мэр города Дмитрий Разумов.

Конкурсная комиссия официально зарегистрировала Виталия Матвийчука и Антона Егерева.