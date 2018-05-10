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11.05.2018

На праймериз «Единой России» в Иркутской области зарегистрировали ещё 21 участника

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональный организационный комитет «Единой России» в Иркутской области зарегистрировал очередных участников внутрипартийного голосования для дальнейшего выдвижения в Законодательное собрание области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО партии.

Процедуру регистрации прошли:

  • председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер», депутат Заксобрания Иркутской области Владислав Буханов (одномандатный избирательный округ № 16),
  • председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания Борис Алексеев (одномандатный избирательный округ № 19 и Усть-Кутская региональная группа областного избирательного округа),
  • заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Константин Батанов (одномандатный избирательный округ № 13 и Иркутская районная региональная группа областного избирательного округа),
  • руководитель группы анализа и контроля реализации управления сбыта «Водоканала» Иркутска Юлия Аполинская (одномандатный избирательный округу № 1 и Иркутская № 1 региональная группа областного избирательного округа).
  • руководитель обособленного подразделения ООО «Торговый Дом Термекс» Николай Гнеушев (Иркутская № 2 региональная группа областного избирательного округа),
  • заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, председатель комитета по социальной политики администрации Зиминского городского муниципального образования  Наталья Гузенко (Саянская региональная группа областного избирательного округа),
  • заместитель председателя думы Ангарского городского округа Артем Детышев (Шелеховская региональная группа областного избирательного округа),
  • директор общеобразовательной средней № 37 Ольга Желтоногова (одномандатный избирательный округ № 7 и Ангарская № 2 региональная группа областного избирательного округа),
  • генеральный директор ООО «Ирк-Онлайн» Игорь Жубрин (одномандатный избирательный округ № 4 и Иркутская № 4 региональная группа областного избирательного округа),
  • аналитик «Центра спортивной подготовки сборных команд России» Александр Зубков (Братская № 2 региональная группа областного избирательного округа),
  • помощник адвоката в адвокатском кабинете Ольги Кулик Владимир Иващенко, (Иркутская № 5 региональная группа областного избирательного округа),
  • директор филиала ТЭЦ-6ПАО «Иркутскэнерго» Сергея Коноплев (одномандатный избирательный округ № 10),
  • заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательном собрании Иркутской области Артем Лобков (Усть-Илимская региональная группа областного избирательного округа),
  • директор по управлению персоналом в ИАЗ – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» Александр Марочкин (Иркутская № 3 региональная группа областного избирательного округа),
  • руководитель продаж СФО и ДВФО ООО «Нова тур» Александр Монарев (одномандатный избирательный округ № 5 и Иркутская № 5 региональная группе областного избирательного округа),
  • руководитель группы торговых представителей ООО «Север» Владимир Никифоров (одномандатный избирательный округа № 10),
  • коммерческий директор ООО «Ангараснаб» Екатерина Никульникова (Ангарская № 2 региональная группа областного избирательного округа),
  • студент Международного института экономики и лингвистики ФГБОУ ВО «ИГУ» Давид Саакян (Усть-Илимская региональная группа областного избирательного округа), пенсионер Рафаэль Хаматдинов (Шелеховская региональная группа областного избирательного округа),
  • генеральный директор ООО «Легенда Сибири» Артем Цындыжапов (Шелеховская региональная группа областного избирательного округа),
  • руководитель проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» Семен Шевчук (одномандатный избирательный округ № 2).

Документы на праёмериз можно подавать до 15 мая. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня 2018 года. Выборы в Законодательное собрание Иркутской области проведут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

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