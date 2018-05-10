На праймериз «Единой России» в Иркутской области зарегистрировали ещё 21 участника

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональный организационный комитет «Единой России» в Иркутской области зарегистрировал очередных участников внутрипартийного голосования для дальнейшего выдвижения в Законодательное собрание области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО партии. Процедуру регистрации прошли: председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер», депутат Заксобрания Иркутской области Владислав Буханов (одномандатный избирательный округ № 16),

(одномандатный избирательный округ № 16), председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания Борис Алексеев (одномандатный избирательный округ № 19 и Усть-Кутская региональная группа областного избирательного округа),

(одномандатный избирательный округ № 19 и Усть-Кутская региональная группа областного избирательного округа), заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Константин Батанов (одномандатный избирательный округ № 13 и Иркутская районная региональная группа областного избирательного округа),

руководитель группы анализа и контроля реализации управления сбыта «Водоканала» Иркутска Юлия Аполинская (одномандатный избирательный округу № 1 и Иркутская № 1 региональная группа областного избирательного округа).

руководитель обособленного подразделения ООО «Торговый Дом Термекс» Николай Гнеушев (Иркутская № 2 региональная группа областного избирательного округа),

заместитель мэра городского округа по социальным вопросам, председатель комитета по социальной политики администрации Зиминского городского муниципального образования Наталья Гузенко (Саянская региональная группа областного избирательного округа),

(Саянская региональная группа областного избирательного округа), заместитель председателя думы Ангарского городского округа Артем Детышев (Шелеховская региональная группа областного избирательного округа),

(Шелеховская региональная группа областного избирательного округа), директор общеобразовательной средней № 37 Ольга Желтоногова (одномандатный избирательный округ № 7 и Ангарская № 2 региональная группа областного избирательного округа),

генеральный директор ООО «Ирк-Онлайн» Игорь Жубрин (одномандатный избирательный округ № 4 и Иркутская № 4 региональная группа областного избирательного округа),

аналитик «Центра спортивной подготовки сборных команд России» Александр Зубков (Братская № 2 региональная группа областного избирательного округа),

помощник адвоката в адвокатском кабинете Ольги Кулик Владимир Иващенко, (Иркутская № 5 региональная группа областного избирательного округа),

директор филиала ТЭЦ-6ПАО «Иркутскэнерго» Сергея Коноплев (одномандатный избирательный округ № 10),

заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательном собрании Иркутской области Артем Лобков (Усть-Илимская региональная группа областного избирательного округа),

(Усть-Илимская региональная группа областного избирательного округа), директор по управлению персоналом в ИАЗ – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» Александр Марочкин (Иркутская № 3 региональная группа областного избирательного округа),

руководитель продаж СФО и ДВФО ООО «Нова тур» Александр Монарев (одномандатный избирательный округ № 5 и Иркутская № 5 региональная группе областного избирательного округа),

руководитель группы торговых представителей ООО «Север» Владимир Никифоров (одномандатный избирательный округа № 10),

коммерческий директор ООО «Ангараснаб» Екатерина Никульникова (Ангарская № 2 региональная группа областного избирательного округа),

студент Международного института экономики и лингвистики ФГБОУ ВО «ИГУ» Давид Саакян (Усть-Илимская региональная группа областного избирательного округа), пенсионер Рафаэль Хаматдинов (Шелеховская региональная группа областного избирательного округа),

генеральный директор ООО «Легенда Сибири» Артем Цындыжапов (Шелеховская региональная группа областного избирательного округа),

руководитель проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» Семен Шевчук (одномандатный избирательный округ № 2). Документы на праёмериз можно подавать до 15 мая. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня 2018 года. Выборы в Законодательное собрание Иркутской области проведут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... артем лобков

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