На сессии ЗС Приангарья одобрен ряд законопроектов в сферах госстроительства и местного самоуправления

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На 62-й сессии Законодательного собрания Иркутской области одобрен ряд законопроектов в сферах госстроительства и местного самоуправления.

Как сообщает перс-служба областного парламента, в окончательном чтении принят проект закона о внесении изменений в отдельные законы, внесённый депутатами Борисом Алексеевым, Ниной Чекотовой, Антоном Красноштановым, Олегом Кузнецовым и Александром Дубровиным. Предлагается уточнить перечень докладов, которые представляет губернатор региона Законодательному собранию. Также закрепляется, что Законодательное собрание Иркутской области имеет право на проведение самостоятельных закупок товаров и услуг.

В окончательном чтении также принят проект закона «О преобразовании Наратайского и Новотельбинского муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области». В рамках второго чтения были скорректированы сроки создания нового муниципального образования.

В окончательном чтении принят проект закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об упразднении отдельных муниципальных образований, образованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении, изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области», также внесенный депутатами – членами комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении. Законопроектом урегулируется вопрос правопреемства в отношениях, связанных с выплатой ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет главам в упраздненных муниципальных образованиях Тайшетского района. Ранее в законе был урегулирован данный вопрос только в отношении муниципальных служащих.

Принят в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области». Федеральным законодательством установлено, что одним из оснований для отказа в регистрации списка кандидатов на выборах является выбытие кандидатов, в результате которого сокращается количество региональных групп. Проектом закона предлагается установить, что отказ в регистрации возможен, если число региональных групп – менее 11, в настоящее время отказ в регистрации возможен, если групп менее 15. Проектом закона предлагается также увеличить в избирательном фонде кандидата или избирательного объединения с 50% до 90% долю средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Еще одна поправка касается замещения мандата в случае досрочного прекращения полномочий депутатом от избирательного объединения, которая должна замещаться кандидатом из региональной группы. Предлагается в случае отсутствия кандидатов в региональной группе дать возможность избирательным объединениям выдвигать кандидатов из других региональных групп.

Кроме того, в окончательном чтении члены комитета рекомендовали принять проект закона «О внесении изменения в приложение к закону Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области». Законопроектом предлагается внести уточнения, связанные с переименованием села Майское Осинского района в село Майск.