На выборах глав поселений УОБО лидируют единороссы

УОБО, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В УОБО на выборах глав поселений, проходивших 9 сентября, лидируют представители «Единой России». Об этом сообщается в системе «ГАС. Выборы».

В Аларском районе выбирали глав девяти поселений. «Единую Россиию» здесь поддержали большинство избирателей. Так, в Алари выборы выигрывает кандидат Эржена Габеева. В Забитуе, по предварительным данным, большинство голосов избиратели отдали за Сергея Павленко, в Зонах – за Андрея Шепетю. Главой Иваническа жители хотят видеть Ирину Гарбуз, Могоенка – Михаила Клименкова. В Нельхае лидирует Ольга Егорова, в Табарсуке – Тамара Андреева.

В Бахтае и Егоровске победу одерживают самовыдвиженцы Валентина Бальбурова и Евгений Ревтов соответственно.

Главой Баяндая также выигрывает кандидат от «Единой России» Андрей Борхонов, а в баяндаевских Ользонах – Анатолий Имеев, который тоже выдвигался от этой партии.

В Боханском районе выбирали 12 глав, где также лидерство одерживают представители «Единой России». В Александровском выигрывает Людмила Позднякова, в Бохане – Леонид Сахьянов. Татьяна Пушкарёва побеждает на выборах в Казачьем, Владимир Артанов – в Каменке. В Новой Иде лидерство за Линой Бахановой, в Олонках – за Сергеем Нефедьевым.

В Серёдкино победу одерживает Ирина Серёдкина, в Тарасе – Алексей Таряшинов. В Тихоновке с минимальным отрывом голосов в сотые доли победу вырывает Людмила Иванова.

Самовыдвиженцев предпочли в Укыре, где победил Владимир Багайников, в Хохорске, где лидером стал Эдуард Коняев и Шаралдае, где большинством голосов избран Дмитрий Ханхареев.

Подобная картина складывается и в Нукутском районе, в котором также лидирует «Единая Россия». В Новоленино победу одерживает, по предварительным данным, Владимир Фёдоров, в Нукутах – Виктор Тапхаров, в Первомайском – Александр Кудак. В Хадахане выигрывает Марина Атутова, в Харетах – Лариса Замбалова, в Целинном – Николай Дебенов, а в Шаратском – Владимир Табанаков.

В Алтарике выборы выигрывает кандидат от ЛДПР Елена Бунина. В Новонукутском лидирует самовыдвиженец Юрий Прудников.

В Осинском районе единороссы также одержали победу в большинстве поселений. Главой Ирхидея, по предварительным данным, избран Игорь Хингелов, Ново-Ленино – Сергей Хамханов, посёлка Приморский – Григорий Халтаев. В Усть-Алтае побеждает Борис Дамбуев.

В Каха-Онгойском лидирует самовыдвиженец Алексей Александров, в Обусе – Павел Ербатков. В Улейском побеждает Антон Марактаев. В этом поселении на пост главы претендовали три кандидата и все они были самовыдвиженцами.

В административном центре УОБО – посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Балагатского района – лидером становится с разницей в 36 сотых голосов побеждает единоросс Евгений Бардаханов. Второе место осталось за кандидатом регионального отделения «Партии дела» в Иркутской области Борисом Мантагуевым.

Победа за единороссами в Алужинском, где выигрывает Олег Ихиныров, в Гаханском – Владимир Бардаханов, в Захальском – Александр Чернигов, в Кулункунском – Борис Хомонов. В Олойском лидирует Владимир Хабитуев, В Тугутуйском – Пётр Тарбеев, Харазаргайском – Денис Хинхаев, в Харатском – Сергей Толстиков.

В Ахинском побеждает самовыдвиженец Сергей Кускенов, в Капсальском – Александр Самоваров, в Ново-Николаевском – Людмила Бахаева.